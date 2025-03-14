Данни уверен, что Дзюба способен стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни в разговоре с «СЭ» поделился мнением о вызове нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду на BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта).

«Очень рад, что Артема вызвали в сборную снова. Верю, что он поставит новый бомбардирский рекорд. Уверен, он может это сделать. Желаю ему провести хороший матч. Горжусь тем, что играл вместе с ним в «Зените». Он всегда мне нравился как игрок и человек», — сказал Данни «СЭ».

36-летний форвард тольяттинцев в последний раз выходил на поле в составе сборной России 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией.

Дзюба, который на прошлой неделе стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забил за национальную команду 30 голов. В списке лучших бомбардиров сборной он делит первое место с Александром Кержаковым.