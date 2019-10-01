Черчесов прокомментировал качество газона на стадионе «Лужники»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Instagram-аккаунте отметил хорошее качество поля на стадионе «Лужники» перед матчем группового турнира отбора к чемпионату Европы-2020 против Шотландии. Встреча пройдет 10 октября в Москве.

56-летний российский специалист надеется, что на матче будет аншлаг и его команда покажет свои лучшие качества.

— В «Лужниках» перестелили поле, теперь оно в хорошем состоянии, — написал Черчесов. — Это определяющий матч, который пройдет в «Лужниках». Это стадион, который мы представили всем на чемпионате мира соответствующим образом. Надеемся, что будет полный стадион, и мы проявим свои лучшие качества.

13 октября команда Черчесова отправится в Никосию на игру с Кипром?.

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Кипра, их соперниками являются Бельгия, Казахстан и Сан-Марино. После 6 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 15 очками из 18 возможных.

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