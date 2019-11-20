Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (5:0) заявил, что Бельгия и Дания являются сильными командами. С этими сборными Россия сыграет в одной группе.

— Уже стали известны два соперника сборной России — Бельгия и Дания. Как охарактеризуете складывающуюся группу?

— В этой группе, по-моему, уже играли и продолжаем играть (улыбается). Обе сильные команды, на чемпионате Европы слабых команд не бывает. Узнаем, кто будет четвертый, — и из всего этого будем исходить при подготовке к турниру.

— Матч с Молдавией будет?

— Мы, честно говоря, это не объявляли. Сказали, что она есть в наших списках потенциальных соперников. Когда информация появится, тогда и будем ее комментировать. (Игорь Рабинер)

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