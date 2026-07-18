Карседо — о поражении от «Зенита» в Суперкубке России: «Спартак» доминировал и контролировал игру»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что красно-белые доминировали в матче с «Зенитом» (1:1, пенальти 2:4) за Суперкубок России.

«У нас был план на игру, исходя из того, какие футболисты были в нашем распоряжении. Учитывая характеристики соперника. На мой взгляд мы неплохо сыграли, доминировали, контролировали игру», — сказал Карседо на пресс-конференции.

«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.