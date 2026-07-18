Карседо отказался обсуждать отсутствие жребия перед серией пенальти в матче за Суперкубок России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо кратко прокомментировал отсутствие жеребьевки перед серией пенальти в матче с «Зенитом» (1:1, 2:4 по пенальти) за Суперкубок России.

«Первый раз такое в моей карьере, предпочитаем это не обсуждать», — приводит слова Карседо «РБ Спорт».

«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.