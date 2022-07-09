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Сегодня, 09:00

«Зенит» — «Спартак»: где смотреть трансляцию и во сколько начало матча за Суперкубок

Матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» начнется в 19.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон и Дмитрий Чистяков (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 9 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге.

В последний раз красно-белые побеждали соперника пять лет назад: в 2017 году в рамках чемпионата России со счетом 3:1. Всего за последние десять лет команды провели между собой 12 матчей в разных турнирах и только две игры завершились ничьей.

8 июля «Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов, встреча закончилась со счетом 2:0.

Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru.

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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