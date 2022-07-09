В субботу, 9 июля, состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Матч пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге.

В последний раз красно-белые побеждали соперника пять лет назад: в 2017 году в рамках чемпионата России со счетом 3:1. Всего за последние десять лет команды провели между собой 12 матчей в разных турнирах и только две игры завершились ничьей.

8 июля «Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов, встреча закончилась со счетом 2:0.

Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте matchtv.ru.