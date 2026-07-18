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OLIMPBET-Суперкубок России

Семак — о Суперкубке России: «Игра была рассчитана на ошибки соперников»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) в матче за Суперкубок России.

— Со «Спартаком» как решили вопрос их хаотичной игры в нападении?

— По ходу перестроились, исходя из состояния игроков. Кто-то еще не набрал кондиции. Момент с пропущенным мячом — «Спартаку» здесь больше повезло. Мне показалось, что игра была рассчитана на ошибки соперников. В целом, минимум моментов в игре. Было больше эмоций, стычек, фолов.

— Как вам новые правила в действии?

— Пока непросто. Думаю, арбитры дают время привыкнуть. С судьями мы дискутировали по поводу выхода медицинской бригады. В основном, изменений не так много, но нужно время.

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«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.

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Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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