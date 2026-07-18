«Спартак» назвал незаслуженным поражение от «Зенита»: «Были очевидно сильнее соперника»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на поражение от «Зенита» (1:1, пенальти 2:4) в Суперкубке России.

«Были очевидно сильнее соперника, но потерпели незаслуженное поражение.

Сезон РПЛ стартует для нас ровно через неделю. Возьмем сегодняшние эмоции и превратим их в мотивацию на чемпионат.

Один за всех — и все за одного!» — говорится в сообщении.

«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.