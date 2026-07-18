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Сегодня, 23:01

Умяров о выборе ворот для серии пенальти в Суперкубке: «Сказали, что можно проводить на одной стороне»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал выбор ворот для серии пенальти в матче против «Зенита» (1:1, пенальти 2:4) за Суперкубок России.

Перед серией пенальти пресс-служба «Спартака» сообщила, что главный арбитр Евгений Буланов без подбрасывания монетки определил, что одиннадцатиметровые будут пробиваться в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита».

«Было неприятно, мы немного повздорили, повозникали. В службе безопасности сказали, что можно только на одной стороне проводить серию пенальти», — сказал Умяров.

Александр Соболев.Все было в руках «Спартака», но «Зенит» спасся и взял десятый Суперкубок. А Соболев спровоцировал скандал

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Наиль Умяров
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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