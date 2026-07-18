Адамов прокомментировал празднование в стиле Мартинеса после победы в Суперкубке России: «Это просто эмоции»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) в матче за Суперкубок России.

— Денис, поздравляем! Первые эмоции!

— Эмоций уже нет (улыбается). Не пока, а уже (снова улыбка)! Очень рады! Тяжелая игра, дотерпели. И в стиле известной сборной отыгрались и выиграли по пенальти. Все для болельщиков! Главное, они рады. Петербург, с победой!

— Сравнять удалось только в самой концовке. Верили в возможность забрать трофей?

— Я всегда верю, всегда шансик будет. Вы сами все видели. Чистая рука, пенальти. Слава Богу, забили!

— По серии пенальти. Готовились? Знали, как игроки бьют?

— И готовились, и знали! Не знаю, видно было, что игроки «Спартака» чуть подсели эмоционально, и поэтому полегче было. Честно, эмоций уже нет.

— Показалось, что ваши жесты были похожи на жесты Эмилиано Мартинеса...

— Это просто эмоции!

Голкипер «Зенита» Денис Адамов сделал два сейва в серии пенальти.

«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.