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OLIMPBET-Суперкубок России

18 июля, 23:08

Адамов прокомментировал празднование в стиле Мартинеса после победы в Суперкубке России: «Это просто эмоции»

Сергей Филин

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) в матче за Суперкубок России.

— Денис, поздравляем! Первые эмоции!

— Эмоций уже нет (улыбается). Не пока, а уже (снова улыбка)! Очень рады! Тяжелая игра, дотерпели. И в стиле известной сборной отыгрались и выиграли по пенальти. Все для болельщиков! Главное, они рады. Петербург, с победой!

— Сравнять удалось только в самой концовке. Верили в возможность забрать трофей?

— Я всегда верю, всегда шансик будет. Вы сами все видели. Чистая рука, пенальти. Слава Богу, забили!

— По серии пенальти. Готовились? Знали, как игроки бьют?

— И готовились, и знали! Не знаю, видно было, что игроки «Спартака» чуть подсели эмоционально, и поэтому полегче было. Честно, эмоций уже нет.

— Показалось, что ваши жесты были похожи на жесты Эмилиано Мартинеса...

— Это просто эмоции!

Голкипер «Зенита» Денис Адамов сделал два сейва в серии пенальти.

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«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.

Суперкубок России. Финал.
18 июля, 19:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Зенит
1:1
Спартак
Источник: ФК «Зенит»
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Денис Адамов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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