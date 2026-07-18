Глушаков одним словом отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отреагировал на поражение от «Зенита» (1:1, пенальти 2:4) в матче за Суперкубок России.

«Ужас», — написал Глушаков в Telegram-канале.

«Зенит» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка России — рекорд турнира. «Спартак» в пятый раз уступил в решающем матче — красно-белые один раз выиграли трофей в 2017 году.