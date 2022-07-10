Миллер: «Очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита»

Миллер поделился эмоциями после победы «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

«Просто класс! Очень-очень убедительно! Конечно, приятно, что вкатили новый рекорд. 4:0 — это самый крупный счет в истории игр за Суперкубок страны.

А очередной Суперкубок занял достойное место в череде трофеев «Зенита». Это 21-й трофей «Зенита» в 21-м веке. Молодцы! Так держать! «Зенит» — чемпион!» - приводит слова Миллера пресс-служба клуба.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.