Малком сравнил победу над «Спартаком» с любовью со своей девушкой
Полузащитник «Зенита» Малком сравнил победу над «Спартаком» с любовью со своей девушкой.
— Какие ощущения лучше: секс или победа над «Спартаком»?
— Любовь с моей девушкой, — приводит слова Малкома «РБ Спорт».
9 июля «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России (4:0). 25-летний бразилец выиграл 7-й трофей в составе команды из Санкт-Петербурга: теперь на его счету 3 выигранных Суперкубка России и 1 Кубок страны, а также 3 чемпионства.
Новости