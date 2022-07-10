Малком сравнил победу над «Спартаком» с любовью со своей девушкой

Полузащитник «Зенита» Малком сравнил победу над «Спартаком» с любовью со своей девушкой.

— Какие ощущения лучше: секс или победа над «Спартаком»?

— Любовь с моей девушкой, — приводит слова Малкома «РБ Спорт».

9 июля «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России (4:0). 25-летний бразилец выиграл 7-й трофей в составе команды из Санкт-Петербурга: теперь на его счету 3 выигранных Суперкубка России и 1 Кубок страны, а также 3 чемпионства.