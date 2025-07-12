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OLIMPBET-Суперкубок России

12 июля 2025, 22:06

Файзуллаев — о будущем в ЦСКА после победы в Суперкубке: «Не хочу про это говорить, сам не знаю»

Микеле Антонов
Корреспондент

Узбекский полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о своем будущем в команде после победы над «Краснодаром» в Суперкубке России (1:0).

— Мы недавно собрались, было мало времени, но подготовились хорошо. На сборах много трудились, готовились к «Краснодару» — сильному сопернику, чемпиону. Но мы были уверены в себе.

— Допускаешь, что это был последний матч за ЦСКА?

— Я про это не хочу говорить, потому что сам не знаю.

— Расскажи о выходе твоей сборной на чемпиона мира.

— Выход на чемпионат мира — историческое событие. Но два трофея с ЦСКА очень важны для меня и моей семьи. Я бы не сравнивал это, потому что у каждого события есть своя ценность.

21-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА с 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2026-го.

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Аббосбек Файзуллаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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