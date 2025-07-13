Футбол
13 июля 2025, 10:25

Газзаев поздравил ЦСКА и Акинфеева с победой в матче за Суперкубок: «Краснодар» не убедил»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу армейцев над «Краснодаром» (1:0) в матче за Суперкубок России.

«В первую очередь, поздравляю ЦСКА и Игоря Акинфеева с победой. Для Игоря это уже восьмой Суперкубок. Это очень большое достижение. Что касается самой игры, то в первом тайме «Краснодар» выглядел поинтереснее. Но во втором ЦСКА переиграл соперника. У армейцев было больше моментов. Так что счет закономерен. Что касается «Краснодара», то он не убедил. Возможно, причина в том, что сейчас только начало сезона. Думаю, «быки» еще прибавят», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок России. Красно-синие по числу побед приблизились к «Зениту» (9), который является рекордсменом турнира.

«Краснодар» во втором сезоне кряду уступил в матче за Суперкубок страны.

Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
