Лева «Би-2» заявил, что группа выступала на Суперкубке бесплатно

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева «Би-2») заявил, что его группа выступила на Суперкубке России «Зенит» — «Спартак» (4:0) бесплатно.

«Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Жили в гостинице «Гельвеция», в которой всегда останавливаемся. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал», — написал у себя на странице «ВКонтакте» артист.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» состоялся вчера, 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Группа «Би-2» выступила после завершения матча. Лева «Би-2» — болельщик «Спартака», он вышел на выступление в шарфе красно-белых.