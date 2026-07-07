Первая лига: основная информация сезона-2026/27
Сезон PARI первой лиги-2026/27 стартует 11 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027 года. Турнир пройдет в стандартном формате регулярного чемпионата: команды сыграют друг с другом дома и в гостях.
В сезоне-2026/27 в Первой лиге выступят 18 клубов. В турнире примут участие «Арсенал» Тула, «Велес» Москва, «Волга» Ульяновск, «Енисей» Красноярск, КАМАЗ Набережные Челны, «Ленинградец» Ленинградская область, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Пари НН», «Ротор» Волгоград, «СКА-Хабаровск», «Сочи», «Спартак» Кострома, «Текстильщик» Иваново, «Торпедо» Москва, «Урал» Екатеринбург, «Уфа», «Челябинск» и «Шинник» Ярославль.
Всего в сезоне запланировано 306 матчей. Первый тур пройдет с 11 по 13 июля. По итогам чемпионата лучшие команды будут бороться за выход в РПЛ, а клубы из нижней части таблицы — за сохранение места в Первой лиге.
Где смотреть матчи Первой лиги-2026/27
В прямом эфире матчи Первой лиги в России будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru и в официальный группе Первой лиги «ВКонтакте».
Ключевые события, расписание, результаты матчей и турнирную таблицу Первой лиги можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
ФНЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости Первой лиги в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Уфа
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Спартак Кс
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Велес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Шинник
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Ленинградец
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|11.07
|15:00
|Уфа – Ленинградец
|3 : 0
|11.07
|16:00
|Волга – Енисей
|1 : 2
|11.07
|18:00
|Нефтехимик – Велес
|0 : 1
|12.07
|16:30
|Нижний Новгород – Ротор
|4 : 2
|12.07
|17:00
|Шинник – Сочи
|2 : 2
|12.07
|18:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|3 : 1
|13.07
|17:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|13.07
|17:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|19:30
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|3
|
|2
|
|1
|П
|
|
Александр Надольский
Енисей
|1
|
|
Марат Тлехугов
Енисей
|1
|
|
Кирилл Фольмер
Волга Ул
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Азявин
Шинник
|1
|0
|1
|
|
Саид Алиев
Ротор
|1
|0
|1