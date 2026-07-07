Первая лига: основная информация сезона-2026/27

Сезон PARI первой лиги-2026/27 стартует 11 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027 года. Турнир пройдет в стандартном формате регулярного чемпионата: команды сыграют друг с другом дома и в гостях.

В сезоне-2026/27 в Первой лиге выступят 18 клубов. В турнире примут участие «Арсенал» Тула, «Велес» Москва, «Волга» Ульяновск, «Енисей» Красноярск, КАМАЗ Набережные Челны, «Ленинградец» Ленинградская область, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Пари НН», «Ротор» Волгоград, «СКА-Хабаровск», «Сочи», «Спартак» Кострома, «Текстильщик» Иваново, «Торпедо» Москва, «Урал» Екатеринбург, «Уфа», «Челябинск» и «Шинник» Ярославль.

Всего в сезоне запланировано 306 матчей. Первый тур пройдет с 11 по 13 июля. По итогам чемпионата лучшие команды будут бороться за выход в РПЛ, а клубы из нижней части таблицы — за сохранение места в Первой лиге.

Где смотреть матчи Первой лиги-2026/27

В прямом эфире матчи Первой лиги в России будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru и в официальный группе Первой лиги «ВКонтакте».

Ключевые события, расписание, результаты матчей и турнирную таблицу Первой лиги можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

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