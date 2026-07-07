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7 июля, 12:30

Первая лига: основная информация сезона-2026/27

Первая лига сезона-2026/2027 стартует 11 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Первая лига.
Фото ФК «Челябинск»

Сезон PARI первой лиги-2026/27 стартует 11 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027 года. Турнир пройдет в стандартном формате регулярного чемпионата: команды сыграют друг с другом дома и в гостях.

В сезоне-2026/27 в Первой лиге выступят 18 клубов. В турнире примут участие «Арсенал» Тула, «Велес» Москва, «Волга» Ульяновск, «Енисей» Красноярск, КАМАЗ Набережные Челны, «Ленинградец» Ленинградская область, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Пари НН», «Ротор» Волгоград, «СКА-Хабаровск», «Сочи», «Спартак» Кострома, «Текстильщик» Иваново, «Торпедо» Москва, «Урал» Екатеринбург, «Уфа», «Челябинск» и «Шинник» Ярославль.

Всего в сезоне запланировано 306 матчей. Первый тур пройдет с 11 по 13 июля. По итогам чемпионата лучшие команды будут бороться за выход в РПЛ, а клубы из нижней части таблицы — за сохранение места в Первой лиге.

Где смотреть матчи Первой лиги-2026/27

В прямом эфире матчи Первой лиги в России будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайте matchtv.ru и в официальный группе Первой лиги «ВКонтакте».

Ключевые события, расписание, результаты матчей и турнирную таблицу Первой лиги можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ФНЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости Первой лиги в актуальном виде

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Первая лига
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«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
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«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
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«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Уфа 1 1 0 0 3-0 3
2
 Нижний Новгород 1 1 0 0 4-2 3
3
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Велес 1 1 0 0 1-0 3
6
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
7
 Шинник 1 0 1 0 2-2 1
8
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
9
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
15
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
16
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
17
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-3 0
18
 Ленинградец 1 0 0 1 0-3 0
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11.07 15:00 Уфа – Ленинградец 3 : 0
11.07 16:00 Волга – Енисей 1 : 2
11.07 18:00 Нефтехимик – Велес 0 : 1
12.07 16:30 Нижний Новгород – Ротор 4 : 2
12.07 17:00 Шинник – Сочи 2 : 2
12.07 18:00 Спартак Кс – КАМАЗ 3 : 1
13.07 17:00 Урал – Торпедо - : -
13.07 17:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
13.07 19:30 Арсенал – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

2
Артур Гилязетдинов
Артур Гилязетдинов

Уфа

 1
П
Александр Надольский
Александр Надольский

Енисей

 1
Марат Тлехугов
Марат Тлехугов

Енисей

 1
Кирилл Фольмер
Кирилл Фольмер

Волга Ул

 1
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 1 0 1
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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