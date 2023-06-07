Директор «Родины» рассказал о трансферах клуба
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о том, как строится трансферная политика клуба.
— Вы согласны, что зимой провели мощнейшую селекцию по меркам ФНЛ? Султонова, Фищенко, Плиева можно считать звездами первой лиги. А ведь осенью к вам присоединился еще и Калмыков.
— Не забывайте и про остальные зимние трансферы — про Олега Дмитриева и Митю Кризана, купленного в Словении. Да и Кирилл Колесниченко своим отношением к делу и универсализмом принес пользу.
Мы никогда не шарахаемся, всегда спокойно работаем. Стратегически есть четкое понимание, что и на каком этапе нам нужно сделать. Не всегда надо опережать события.
— Что вы имеете в виду?
— Когда вышли в ФНЛ, у нас была группа молодых, ярких футболистов, которые играли ранее только в ПФЛ. Также взяли ребят со стороны, которые тоже выступали только во втором дивизионе, — того же Ивана Тимошенко. Мы закладывали полгода, за которые эти 19 футболистов должны были адаптироваться в ФНЛ.
В среднем игроку нужно от 5 до 15 матчей, чтобы перейти на другой уровень. Понимали, что в первой части сезона нам будет крайне сложно, но надо будет просто перетерпеть. Это было правильно еще и с человеческой точки зрения. Нужно было дать шанс тем ребятам, с которыми мы решили задачу по выходу в первую лигу. Они наделены качествами и заслуживали права попробовать свои силы на другом уровне.
— Зимой вектор изменился?
— Изменился согласно плану. Перед уходом на зимнюю паузу честно сказал ребятам: «У вас было время, чтобы адаптироваться в ФНЛ. Кто сумел себя зарекомендовать — остается в первой команде, но конкуренция станет еще жестче. Скоро придут игроки, которых мы возьмем с прицелом на следующий сезон, когда перед «Родиной» будет стоять задача выхода в РПЛ.
— Не боялись, что после первой части сезона можете и не выбраться из подвала турнирной таблицы?
— Нет. Все время было понимание, что мы выправим ситуацию и поднимемся в верхнюю часть турнирной таблицы. Если осенью об этом больше говорили с Дмитрием Парфеновым, то зимой, когда пригласили всех вышеперечисленных футболистов, уже сами ребята настраивались на стыки.
— Смело.
— Просто уже на зимних сборах сложилось понимание, что у нас сплоченная команда, обладающая игроками, которые способны решить довольно серьезные задачи. Важно и то, что между тренерским штабом и игроками появилась химия.
«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12