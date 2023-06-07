Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:15

Директор «Родины» рассказал о трансферах клуба

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о том, как строится трансферная политика клуба.

— Вы согласны, что зимой провели мощнейшую селекцию по меркам ФНЛ? Султонова, Фищенко, Плиева можно считать звездами первой лиги. А ведь осенью к вам присоединился еще и Калмыков.

— Не забывайте и про остальные зимние трансферы — про Олега Дмитриева и Митю Кризана, купленного в Словении. Да и Кирилл Колесниченко своим отношением к делу и универсализмом принес пользу.

Мы никогда не шарахаемся, всегда спокойно работаем. Стратегически есть четкое понимание, что и на каком этапе нам нужно сделать. Не всегда надо опережать события.

— Что вы имеете в виду?

— Когда вышли в ФНЛ, у нас была группа молодых, ярких футболистов, которые играли ранее только в ПФЛ. Также взяли ребят со стороны, которые тоже выступали только во втором дивизионе, — того же Ивана Тимошенко. Мы закладывали полгода, за которые эти 19 футболистов должны были адаптироваться в ФНЛ.

В среднем игроку нужно от 5 до 15 матчей, чтобы перейти на другой уровень. Понимали, что в первой части сезона нам будет крайне сложно, но надо будет просто перетерпеть. Это было правильно еще и с человеческой точки зрения. Нужно было дать шанс тем ребятам, с которыми мы решили задачу по выходу в первую лигу. Они наделены качествами и заслуживали права попробовать свои силы на другом уровне.

— Зимой вектор изменился?

— Изменился согласно плану. Перед уходом на зимнюю паузу честно сказал ребятам: «У вас было время, чтобы адаптироваться в ФНЛ. Кто сумел себя зарекомендовать — остается в первой команде, но конкуренция станет еще жестче. Скоро придут игроки, которых мы возьмем с прицелом на следующий сезон, когда перед «Родиной» будет стоять задача выхода в РПЛ.

— Не боялись, что после первой части сезона можете и не выбраться из подвала турнирной таблицы?

— Нет. Все время было понимание, что мы выправим ситуацию и поднимемся в верхнюю часть турнирной таблицы. Если осенью об этом больше говорили с Дмитрием Парфеновым, то зимой, когда пригласили всех вышеперечисленных футболистов, уже сами ребята настраивались на стыки.

— Смело.

— Просто уже на зимних сборах сложилось понимание, что у нас сплоченная команда, обладающая игроками, которые способны решить довольно серьезные задачи. Важно и то, что между тренерским штабом и игроками появилась химия.

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «Сочувствуем «Алании». Но если бы не судейские ошибки, возможно, вышли бы в РПЛ и без стыков». Интервью директора «Родины»

Футбол
Первая лига
ФК Родина
0
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
«Оштрафуют до 50 тысяч, а то и конфискуют». Выживут ли гонки на дронах в России в нынешней ситуации?
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Директор «Родины»: «Уважаем «Пари НН», но концентрируемся на своей игре»
«У нас нет премиальных за ничьи». Интервью директора «Родины»
Веденеев: «Думаю, «Факел» и «Пари НН» останутся в РПЛ»
Стыки РПЛ и ФНЛ: «Факел» в манеже Красноярска и «Пари НН» против «Родины». Онлайн-трансляция
Игнатьев: «Не допускаю никаких неожиданностей в стыковых матчах»
Самошников — лучший игрок сезона. Будущее Дзагоева. Что делать Игнашевичу? Тупик «Арсенала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пять футболистов в ближайшее время покинут «Химки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости