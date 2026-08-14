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«Шинник» на выезде обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге

Сергей Ярошенко

«Шинник» обыграл «Нефтехимик» в матче 6-го тура Первой лиги — 2:0.

Встреча прошла в Нижнекамске.

У гостей отличились полузащитник Илья Азявин на 20-й минуте и нападающий Илья Порохов на 23-й минуте.

Ярославский клуб набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, «Нефтехими» с 6 очками — на 14-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 6-й тур.
14 августа, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:2
Шинник
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Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Шинник
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«Ротор» сыграл вничью с «Уралом» в Первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 6 6 0 0 19-6 18
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Спартак Кс 6 3 3 0 11-5 12
4
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 11-7 10
7
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
8
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
9
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
10
 Уфа 6 2 3 1 8-7 9
11
 Арсенал 6 2 2 2 5-9 8
12
 Волга 6 2 0 4 6-9 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 6 0 3 3 4-8 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
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19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик - : -
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород - : -
20.08 18:00 Нефтехимик – Сочи - : -
20.08 18:30 Арсенал – Ротор - : -
27.09 00:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 00:00 Спартак Кс – Урал - : -
27.09 00:00 Уфа – Торпедо - : -
27.09 00:00 Челябинск – Енисей - : -
27.09 00:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 7
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 5 1 1
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