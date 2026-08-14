«Шинник» на выезде обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге

«Шинник» обыграл «Нефтехимик» в матче 6-го тура Первой лиги — 2:0.

Встреча прошла в Нижнекамске.

У гостей отличились полузащитник Илья Азявин на 20-й минуте и нападающий Илья Порохов на 23-й минуте.

Ярославский клуб набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, «Нефтехими» с 6 очками — на 14-й строчке.