«Шинник» на выезде обыграл «Нефтехимик» в Первой лиге
«Шинник» обыграл «Нефтехимик» в матче 6-го тура Первой лиги — 2:0.
Встреча прошла в Нижнекамске.
У гостей отличились полузащитник Илья Азявин на 20-й минуте и нападающий Илья Порохов на 23-й минуте.
Ярославский клуб набрал 9 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, «Нефтехими» с 6 очками — на 14-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|6
|6
|0
|0
|19-6
|18
|
2
|Велес
|6
|4
|0
|2
|7-8
|12
|
3
|Спартак Кс
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|
4
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
5
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|10-5
|10
|
6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
7
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
8
|Енисей
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
10
|Уфа
|6
|2
|3
|1
|8-7
|9
|
11
|Арсенал
|6
|2
|2
|2
|5-9
|8
|
12
|Волга
|6
|2
|0
|4
|6-9
|6
|
13
|Челябинск
|6
|2
|0
|4
|7-12
|6
|
14
|Нефтехимик
|6
|2
|0
|4
|3-10
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|2
|3
|3-8
|5
|
16
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
17
|Текстильщик
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|КАМАЗ
|6
|0
|2
|4
|6-12
|2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|18:00
|КАМАЗ – Текстильщик
|- : -
|19.08
|19:30
|Велес – Нижний Новгород
|- : -
|20.08
|18:00
|Нефтехимик – Сочи
|- : -
|20.08
|18:30
|Арсенал – Ротор
|- : -
|27.09
|00:00
|Волга – Ленинградец
|- : -
|27.09
|00:00
|Спартак Кс – Урал
|- : -
|27.09
|00:00
|Уфа – Торпедо
|- : -
|27.09
|00:00
|Челябинск – Енисей
|- : -
|27.09
|00:00
|Шинник – СКА-Хабаровск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|7
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|5
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|5
|1
|1
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