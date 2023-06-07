Директор «Родины»: «Как удалось заполучить Султонова, Плиева, Калмыкова? Мы никого деньгами не убивали»
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о зарплатах игроков в московском клубе.
— Как удалось заманить в «Родину» Султонова, Плиева, Калмыкова, Фищенко?
— Если вас интересует финансовый вопрос, то деньгами мы никого не убивали. Среди этих игроков нет никого, кто пришел на повышение зарплат. Как раз наоборот — почти все «упали» по деньгам. Сыграли свою роль другие факторы и, возможно, наше горячее желание видеть ребят в «Родине». Все новички поверили в команду, в перспективы проекта.
— Это правда, что «Родина» входит в топ-3 клубов ФНЛ по бюджету?
— Смотря что считать бюджетом. Если брать за основу среднюю зарплату игроков, однозначно мы за пределами первой пятерки. Мы входили в сезон, и примерно 70 процентов зарплат у нас были в диапазоне 100-130 тысяч рублей в месяц. В весенней стадии уровень средней зарплаты в команде, конечно, заметно вырос. Но при этом все равно, полагаю, в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков лиги нет ни одного нашего футболиста.
В теории клуб может многое себе позволить, но в этом нет совершенно никакой необходимости. Мы не собираемся участвовать в гонке зарплат, практически никогда при переговорах не входим в ситуацию торгов, когда нужно «перебивать» деньгами. Акцент делаем на совокупность других факторов.
Ну а что касается финансов, то важно не только, сколько получают твои сотрудники, важна финансовая стабильность. У нас и зарплаты, и премии платятся всегда вовремя, создана отличная атмосфера внутри клуба. Ну и то, что «Родина» — московский клуб, тоже является определенным фактором. У нас хорошая инфраструктура в пределах МКАД.
— Согласны, что если брать группу атаки «Родины», то по этому параметру вы уступали только «Рубину»?
— Имеете в виду только нападающих?
— Нет. Всю группу. Тимошенко, Султонов, Калмыков, Андреев, Гордюшенко.
— А почему мы уступаем «Рубину»? У Казани в составе более звонкие и статусные имена, но по набору игровых качеств и демонстрируемому уровню, думаю, это примерно сопоставимые истории.
«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12