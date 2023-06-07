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Сегодня, 12:30

Директор «Родины»: «Как удалось заполучить Султонова, Плиева, Калмыкова? Мы никого деньгами не убивали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о зарплатах игроков в московском клубе.

— Как удалось заманить в «Родину» Султонова, Плиева, Калмыкова, Фищенко?

— Если вас интересует финансовый вопрос, то деньгами мы никого не убивали. Среди этих игроков нет никого, кто пришел на повышение зарплат. Как раз наоборот — почти все «упали» по деньгам. Сыграли свою роль другие факторы и, возможно, наше горячее желание видеть ребят в «Родине». Все новички поверили в команду, в перспективы проекта.

— Это правда, что «Родина» входит в топ-3 клубов ФНЛ по бюджету?

— Смотря что считать бюджетом. Если брать за основу среднюю зарплату игроков, однозначно мы за пределами первой пятерки. Мы входили в сезон, и примерно 70 процентов зарплат у нас были в диапазоне 100-130 тысяч рублей в месяц. В весенней стадии уровень средней зарплаты в команде, конечно, заметно вырос. Но при этом все равно, полагаю, в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков лиги нет ни одного нашего футболиста.

В теории клуб может многое себе позволить, но в этом нет совершенно никакой необходимости. Мы не собираемся участвовать в гонке зарплат, практически никогда при переговорах не входим в ситуацию торгов, когда нужно «перебивать» деньгами. Акцент делаем на совокупность других факторов.

Ну а что касается финансов, то важно не только, сколько получают твои сотрудники, важна финансовая стабильность. У нас и зарплаты, и премии платятся всегда вовремя, создана отличная атмосфера внутри клуба. Ну и то, что «Родина» — московский клуб, тоже является определенным фактором. У нас хорошая инфраструктура в пределах МКАД.

— Согласны, что если брать группу атаки «Родины», то по этому параметру вы уступали только «Рубину»?

— Имеете в виду только нападающих?

— Нет. Всю группу. Тимошенко, Султонов, Калмыков, Андреев, Гордюшенко.

— А почему мы уступаем «Рубину»? У Казани в составе более звонкие и статусные имена, но по набору игровых качеств и демонстрируемому уровню, думаю, это примерно сопоставимые истории.

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «Сочувствуем «Алании». Но если бы не судейские ошибки, возможно, вышли бы в РПЛ и без стыков». Интервью директора «Родины»

Футбол
Первая лига
ФК Родина
0
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Директор «Родины» рассказал о трансферах клуба

Директор «Родины»: «Тимошенко может стабильно забивать 15 голов в каждом сезоне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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