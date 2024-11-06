3:0 в Санкт-Петербурге.

Так уж вышло, что «Зенит» и «Ахмат» встречаются аж трижды в ноябре. И два противостояния пройдут подряд — на этой неделе. Сначала командам предстояло сыграть в Петербурге в рамках первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Сергей Семак традиционно для себя активировал рубильник с ротацией. В центре поля разгонять атаки вышел Клаудиньо, пару нападающих составили Матео Кассьерра и Александр Ерохин. Место в воротах занял Денис Адамов, и, видимо, теперь он будет появляться в основе чаще из-за травмы Евгения Латышонка.

Сергей Ташуев также дал отдохнуть многим футболистам. Если сравнить сегодняшний старт с тем, который был в последнем матче РПЛ с «Пари НН», то осталось лишь два игрока — Турпал-Али Ибишев и Исмаэл. Оно и понятно: грозненцам сейчас гораздо важнее бросить большие силы на чемпионат, где они находятся в зоне вылета. Тем более что нынешний регламент Кубка позволяет допустить осечку.

Первый же удар — гол

«Зенит» выстроился в не совсем привычные для себя 3-5-2 — роли латералей достались Педро и Артуру. И возникло ощущение, будто петербуржцы первые 20 минут не могли привыкнуть к этой схеме.

Но, к счастью для невской команды, первый же удар по воротам Опарина завершился голом. Кассьерра здорово протащил мяч и выкатил его на Клаудиньо. Бразилец, который не сыграл ни минуты в матче чемпионата против махачкалинского «Динамо», уверенно реализовал момент.

После гола игра полностью перешла под контроль «Зенита». Моменты отличиться были у Педро и Чистякова, но им не хватило точности.

«Ахмат» же в первой 45-минутке не создал никакой опасности у ворот Адамова. Выходы Дениса ближе к центру поля во время атак своей команды стали обычным делом. В общем, поддерживал себя в тонусе как мог.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо открыл счет в матче с «Ахматом». Фото ФК «Зенит»

Перестроение «Зенита», пятка Кассьерры

После перерыва Семак внес коррективы: вместо Дмитрия Чистякова вышел Вячеслав Караваев, занявший место на правом фланге обороны. Это означало возврат к классической расстановке с четырьмя защитниками. На левый край вернулся Юрий Горшков. У «Ахмата» также произошло одно изменение: Исмаэл покинул поле — появился Камило.

Не сказать, что замена добавила в игру грозненцев что-то новое. А вот «Зенит» стал выглядеть еще увереннее. И практически сразу увеличил преимущество. Петербуржцы разыграли красивую комбинацию в штрафной гостей, а Кассьерра завершил ее изящным ударом пяткой. Шедевр!

Завершение Соболева

После второго гола с победителем матча все стало понятно. «Ахмат» в нынешнем состоянии и с таким составом просто не мог что-либо противопоставить хозяевам. Вопрос был только в итоговом счете.

И третий мяч забил вышедший на замену Александр Соболев. Были подозрения на офсайд, но после проверки ВАР главный арбитр встречи Евгений Кукуляк указал на центр поля — 3:0. И это второй гол нападающего в официальных матчах за сине-бело-голубых!