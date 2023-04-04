«Спартак» остается в нокдауне. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов

Команда Абаскаля не побеждает уже в четырех матчах подряд — 1:2.

Для Гильермо Абаскаля матч в Екатеринбурге был если не моментом истины, то очень значимой игрой. В первой половине сезона у «Спартака» все шло по накатанной — команда бежала, голы давались легко, результат радовал болельщиков. Весной со всем этим стало гораздо сложнее. С самой игрой ситуация некритичная, как показал второй тайм с «Ахматом». Но это мало кого интересует, если нет результата. Каждый матч теперь — это прежде всего возможность заглушить разговоры о кризисе.

Выбранный Абаскалем состав в FONBET Кубке России был абсолютно понятен — те же, кто и с «Ахматом», минус дисквалифицированные (Селихов, Соболев, Николсон) и травмированные (Джикия, Промес). Бальде, в субботу отыгравший почти тайм, на этот раз получил еще более существенный шанс и вышел с первых минут на позиции центрфорварда. В составе «Урала» на себя обратило внимание присутствие Влута, который накануне получил в Нидерландах 2,5 года тюрьмы.

«Урал» с первых минут включил свой главный козырь — высокий прессинг. И он едва не оказался результативным уже на пятой минуте: Максименко не рассчитал с передачей, и Юшин в подкате переправил мяч в сетку с внешней стороны. Трибуны отреагировали неожиданно бурно. А все дело в том, что на них было кому реагировать. 25 тысяч! От такой аудитории на футболе мы уже успели отвыкнуть.

«Спартаку» пришлось непросто под уральским прессингом. Переход от обороны к атаке красно-белым давался очень тяжело. Игра впереди не завязывалась, и с каждой новой неточной передачей команда Абаскаля на глазах теряла уверенность в себе. А тут еще и «Урал» забил: Сиссе оказался первым на подборе после углового и в касание вонзил мяч в угол. Радость первого гола за восемь лет гвинейский бельгиец побежал делить со скамейкой запасных, где за полчаса до игры его накормили бананами: игрок соблюдает пост и, кроме этого, в день игры ничего не ел.

За весь первый тайм «Спартак» создал фактически один момент. Бальде из идеальной позиции бил головой — все закончилось героическим спасением Помазуна. Но форвард исправился после перерыва. Литвинов выполнил шикарную длинную передачу, и сенегалец забил свой первый мяч за «Спартак».

Сравняв счет, гости перевернули игру. Происходящее на поле после этого напомнило летнюю игру, когда «Спартак» безжалостно раскатывал разобранный «Урал». Защитники хозяев перестали успевать за соперниками, и «Спартак» создавал момент за моментом. Только за эти 10 минут Бальде мог оформить хет-трик! Но красно-белые ситуацией не воспользовались и не сумели ничего извлечь из своего преимущества.

Гончаренко быстро среагировал, выпустив двух защитников и уральскую легенду Бикфалви. Эти перестановки позволили «Уралу» поднять голову и вернуть контроль. Сработала и следующая замена: опорный полузащитник Сунгатулин, выкупленный «Уралом» у «Спартака» этой зимой, забил уже через пять минут после выхода на поле! Снова дальний удар и снова точно в угол. И снова вопросы к Мартинсу и Пруцеву, не накрывшим этот удар. В итоге гол спартаковского воспитанника оказался победным.

Красно-белые трижды за месяц сыграли с «Уралом» и ни разу не выиграли. С турнирной точки зрения в этом поражении нет трагедии: Путь регионов — это тоже дорога к FONBET Кубку России, только более извилистая. Здесь важнее другое: «Спартак» не побеждает уже в четырех матчах подряд и с каждой игрой все меньше напоминает себя осеннего образца. Ближайшие матчи станут большой проверкой для Абаскаля и его команды.