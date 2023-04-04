Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Новости
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

«Спартак» остается в нокдауне. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Чернов (слева) против игрока «Урала».
Фото ФК «Урал»
Команда Абаскаля не побеждает уже в четырех матчах подряд — 1:2.
Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Спартак

Для Гильермо Абаскаля матч в Екатеринбурге был если не моментом истины, то очень значимой игрой. В первой половине сезона у «Спартака» все шло по накатанной — команда бежала, голы давались легко, результат радовал болельщиков. Весной со всем этим стало гораздо сложнее. С самой игрой ситуация некритичная, как показал второй тайм с «Ахматом». Но это мало кого интересует, если нет результата. Каждый матч теперь — это прежде всего возможность заглушить разговоры о кризисе.

Выбранный Абаскалем состав в FONBET Кубке России был абсолютно понятен — те же, кто и с «Ахматом», минус дисквалифицированные (Селихов, Соболев, Николсон) и травмированные (Джикия, Промес). Бальде, в субботу отыгравший почти тайм, на этот раз получил еще более существенный шанс и вышел с первых минут на позиции центрфорварда. В составе «Урала» на себя обратило внимание присутствие Влута, который накануне получил в Нидерландах 2,5 года тюрьмы.

Рай Влут. Футболиста «Урала» Влута приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. По его вине погиб ребенок

«Урал» с первых минут включил свой главный козырь — высокий прессинг. И он едва не оказался результативным уже на пятой минуте: Максименко не рассчитал с передачей, и Юшин в подкате переправил мяч в сетку с внешней стороны. Трибуны отреагировали неожиданно бурно. А все дело в том, что на них было кому реагировать. 25 тысяч! От такой аудитории на футболе мы уже успели отвыкнуть.

«Спартаку» пришлось непросто под уральским прессингом. Переход от обороны к атаке красно-белым давался очень тяжело. Игра впереди не завязывалась, и с каждой новой неточной передачей команда Абаскаля на глазах теряла уверенность в себе. А тут еще и «Урал» забил: Сиссе оказался первым на подборе после углового и в касание вонзил мяч в угол. Радость первого гола за восемь лет гвинейский бельгиец побежал делить со скамейкой запасных, где за полчаса до игры его накормили бананами: игрок соблюдает пост и, кроме этого, в день игры ничего не ел.

За весь первый тайм «Спартак» создал фактически один момент. Бальде из идеальной позиции бил головой — все закончилось героическим спасением Помазуна. Но форвард исправился после перерыва. Литвинов выполнил шикарную длинную передачу, и сенегалец забил свой первый мяч за «Спартак».

Сравняв счет, гости перевернули игру. Происходящее на поле после этого напомнило летнюю игру, когда «Спартак» безжалостно раскатывал разобранный «Урал». Защитники хозяев перестали успевать за соперниками, и «Спартак» создавал момент за моментом. Только за эти 10 минут Бальде мог оформить хет-трик! Но красно-белые ситуацией не воспользовались и не сумели ничего извлечь из своего преимущества.

Фаниль Сунгатулин не&nbsp;стал праздновать гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» отправил в Путь регионов свой же воспитанник. Сунгатулин обещал не праздновать — и сдержался!

Гончаренко быстро среагировал, выпустив двух защитников и уральскую легенду Бикфалви. Эти перестановки позволили «Уралу» поднять голову и вернуть контроль. Сработала и следующая замена: опорный полузащитник Сунгатулин, выкупленный «Уралом» у «Спартака» этой зимой, забил уже через пять минут после выхода на поле! Снова дальний удар и снова точно в угол. И снова вопросы к Мартинсу и Пруцеву, не накрывшим этот удар. В итоге гол спартаковского воспитанника оказался победным.

Красно-белые трижды за месяц сыграли с «Уралом» и ни разу не выиграли. С турнирной точки зрения в этом поражении нет трагедии: Путь регионов — это тоже дорога к FONBET Кубку России, только более извилистая. Здесь важнее другое: «Спартак» не побеждает уже в четырех матчах подряд и с каждой игрой все меньше напоминает себя осеннего образца. Ближайшие матчи станут большой проверкой для Абаскаля и его команды.

Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Гильермо Абаскаль
7
49
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Абаскаль — о первом голе «Урала»: «В первый или второй раз в жизни вижу, чтобы мяч так хорошо лег на ногу»
Егорычев о победе над «Спартаком»: «Сегодня все старались. Невероятная атмосфера!»
«Спартак» отправил в Путь регионов свой же воспитанник. Сунгатулин обещал не праздновать — и сдержался!
Зарема — о вылете «Спартака» от «Урала»: «Судья хорошо отработал матч»
Широков — о вылете «Спартака» в Путь регионов FONBET Кубка России: «Один из титулов они уже проиграли»
Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Стараюсь на каждый матч одинаково настраиваться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 причин, почему «Спартак» угодил в кризис. Судейство, молодость, форма лидеров и другие проблемы

«Спартак» отправил в Путь регионов свой же воспитанник. Сунгатулин обещал не праздновать — и сдержался!
Новости
RSS RSS
Все новости