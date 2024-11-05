Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:45

Смазанный Барко пенальти привел к поражению «Спартака». У «Ростова» — первая победа с середины сентября

«Спартак» проиграл «Ростову» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко (с мячом) в матче против «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Команда Карпина взяла у красно-белых реванш и сделала первый шаг к кубковому полуфиналу.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 нояб, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:1
Ростов

Месяц назад, когда «Спартак» и «Ростов» встречались в Тушине в чемпионате, оба тренера пошли на не самые типичные для себя ходы. Валерий Карпин выбрал расстановку с тремя центральными защитниками, а Деян Станкович сделал ставку на мощь Николсона. Тогда — сработало. При игре, которая по статистике получилась примерно равной, ямаец оформил дубль, а ключевым моментом стал первый гол Умярова — он наказал разыгрывавших мяч от ворот Одоевского с Глебовым и забил удивительный гол, в подкате отправив мяч в сетку из-за штрафной.

Наиль Умяров в&nbsp;матче против &laquo;Ростова&raquo;. Чудовищный привоз «Ростова» со «Спартаком». Одоевский затравил Глебова, а Умяров забил в пустые

К первому четвертьфинальному матчу Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-белые и ростовчане вернулись к привычным 4-3-3. Николсон в составе хозяев тоже присутствовал, но уже без Угальде, чья эффективность в паре с Шамаром резко падает. Костариканцу комфортнее на острие, а не слева, что он и доказал в играх с «Пари НН» и ЦСКА. Во вторник же шанс получил Николсон. Он, Дуарте и Селихов, которому вручили памятную футболку по случаю 100 матчей за «Спартак», — вот и все изменения в сравнении с дерби.

У «Ростова» перестановок было больше, а прежде всего в глаза бросалось отсутствие в старте Роналдо, Мохеби и Саравии. Зато там был Глебов, пропустивший пятничную встречу с «Динамо» из-за перебора желтых карточек.

Игру же в первом тайме можно охарактеризовать следующими прилагательными — вязкая, плотная, упорная. До зрелищного футбола было очень далеко. Словом, классический случай, когда цепляешься за детали.

Пара неудачных действий Селихова при игре ногами; классные действия Рябчука, который идеально отработал по ходу перспективной контратаки дончан и остановил Сутормина; чтение игры прервавшим острейшую передачу Осипенко... А в итоге все эмоции сконцентрировались в двух взаимосвязанных эпизодах. Это Мелехин, падая на газон, потащил за собой за футболку Николсона, и ВАР помог арбитру назначить пенальти. А Барко, который до этого безупречно бил с точки в России (пять раз), проиграл дуэль блестяще сыгравшему Ятимову.

В перерыве Карпин — явно держа в уме предстоящую игру с «Химками» — поменял двух защитников (вышли Сако и Вахания). Но при этом изменилась игра «Ростова» в атаке. Сразу после перерыва Щетинин запустил диагональ за спину Маркиньосу, и Селихову пришлось спасать, выбросившись навстречу Кучаеву. А Литвинов принял на себя удар Комличенко. Да, был неловко упущенный Николсоном шанс и убойный момент Бонгонды, который получил подарок от неудачно выбившего мяч Сако, но попал в нигерского защитника. Только «Ростов» — больше защищаясь — выглядел чуть конкретнее в атаке.

Прежде чем гости повели в счете, Селихов спас, вытянув из самого угла удар Мохеби. А потом в игру снова вступил ВАР, и Казарцеву опять хватило мгновений, чтобы увидеть на мониторе наступ Умярова на ногу Байрамяну. Второй в матче пенальти Мохеби исполнил безупречно и приблизил желто-синих к первой с середины сентября победе. Предыдущая тоже была добыта в кубковом турнире в игре против «Оренбурга».

А ближе к финальному свистку вспомнилась тушинская фраза Карпина месячной давности: «Выигрывает тот, кто меньше ошибается». В данном случае — при исполнении 11-метровых. В игре же еще Виллиан Жозе едва не наказал Сако за обрез и попытался перебросить Ятимова из центрального круга. Только это все, что создал «Спартак» в концовке. Ее хозяева провели без удаленного за необъяснимый фол Рябчука.

Вторая часть противостояния — 27 ноября в Ростове.

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Популярное видео
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
«Динамо» Москва — «Локомотив»: Пиняев забил головой после навеса Батракова
«Динамо» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Мысли об отставке есть — когда будет решение, руководство все узнает». Пресс-конференция Карпина и Станковича
«Динамо» Москва — «Локомотив»: ничья после первого тайма
Карпин о матче со «Спартаком»: «Игра не понравилась. Победили — хорошо»
Карпин после победы над «Спартаком»: «Ушли ли мысли об отставке? Нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Повторит ли «Зенит» прошлогодний успех и нужен ли турнир «Краснодару»? Главные вопросы FONBET Кубка России

«Мысли об отставке есть — когда будет решение, руководство все узнает». Пресс-конференция Карпина и Станковича

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости