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4 ноября, 23:15

Повторит ли «Зенит» прошлогодний успех и нужен ли турнир «Краснодару»? Главные вопросы FONBET Кубка России

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Вячеслав Караваев.
Фото ФК «Зенит»
«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
«Зенит».
Фото ФК «Зенит»
Никита Салтыков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
«Спартак» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Спартак»
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Групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России завершился всего две недели назад, а на горизонте уже маячит плей-офф. Лучшие команды турнира сойдутся в 1/4 финала 5 и 6 ноября, а ближе к концу месяца проведут ответные матчи, сформировав четверку сильнейших. Параллельно в Пути регионов будет не менее жарко: там без права на ошибку тропу к финалу будут протаптывать набравший ход «Акрон» и лидер чемпионата России «Краснодар».

Минута, которая решила все

Учитывая положение «Краснодара» в РПЛ, до конца не понятно, нужен ли команде Кубок России. В прошлом сезоне «быки» также заняли третье место в группе и оказались в Пути регионов, где быстро сошли с дистанции — уже на первом этапе проиграли «Химкам» (0:2). Возможно, в том числе и это помогло команде до последнего бороться за золото чемпионата, ведь тратить силы и эмоции в других турнирах уже не пришлось.

«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

В этот раз ситуация повторяется. «Краснодар» снова лидирует в РПЛ с отрывом в три очка от «Зенита» и показывает очень зрелищный футбол, благодаря чему приблизился к сине-бело-голубым по шансам на титул: триумф южан оценивается в FONBET коэффициентом 2.70, питерцев — 1.85. Поэтому вряд ли для кого-то будет удивительно, если команда Мурада Мусаева снова откажется от борьбы за трофей во имя чемпионата, уступив в одном из первых матчей. При этом вероятность победы «быков» в Кубке оценивается достаточно высоко — котировкой 12.0 (пятый показатель).

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Однако нужно помнить, что все могло сложиться совсем иначе, если бы не результат матча последнего тура против «Пари НН». В той встрече южан устраивала ничья — она позволила бы обойти в таблице «Ахмат». Но гол Карича на 93-й минуте спутал планы и превратил счет из 1:1 в 2:1, который ничего не дал нижегородцам, но оставил южан за пределами топ-2.

«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

«Зенит» снова покажет силу?

В отличие от того же «Краснодара», у команды Сергея Семака достаточно ресурсов, чтобы успешно играть на два фронта. А также не секрет, что перед ней стоит конкретная цель — доминирование во всех турнирах. В прошлом сезоне «Зенит» на тоненького забрал оба трофея. В этом — уже отстает от «быков», и, если опередить их вдруг не выйдет, победа в Кубке будет обязательной.

Пока сине-бело-голубые успешно подтверждают статус главного фаворита (коэффициент — 2.75). На групповом этапе они ни разу не проиграли в основное время, добыв пять побед и уступив «Акрону» по пенальти. Притом что в каждой встрече играли совсем не основным составом. С соперником в стартовом раунде плей-офф «Зениту» тоже в какой-то степени повезло: вместо ЦСКА или все того же «Краснодара» ему достался «Ахмат», который испытывает серьезные проблемы в чемпионате — идет предпоследним с одной победой в 14 матчах. Вероятно, в ближайших двух матчах Кубка питерцы смогут позволить себе не изменить традиции и сыграть резервом, а уже дальше бросить в бой сильнейших игроков.

«Зенит».
Фото ФК «Зенит»

Выстоит ли молодежь «Локомотива» против «Динамо»?

«Локомотив» — открытие этого сезона не только в чемпионате, но и в Кубке страны. Железнодорожники летом сменили вектор развития и доверились отечественным футболистам, чем заработали дополнительные любовь и уважение нейтральных болельщиков. При этом они не потеряли в качестве, а даже прибавили: идут в топ-3 РПЛ и с огромным преимуществом выиграли кубковую группу: выиграли все шесть матчей (один — по пенальти) и забили аж 17 мячей. Такой же показатель только у московского «Динамо».

В результате в плей-офф мы получили противостояние самых атакующих и результативных команд турнира. И «Локомотив» в этой паре не кажется аутсайдером, а, по мнению аналитиков FONBET, наоборот, даже превосходит соперника. На проход красно-зеленых в следующий раунд можно поставить за 1.72, бело-голубых — за 2.12.

Никита Салтыков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

Однако стоит учитывать, что «Динамо» совсем немного уступает «Локо» в таблице чемпионата, а во втором туре нанесло ему одно из трех поражений в сезоне (3:1). В той встрече железнодорожников не выручил даже блистающий Батраков, который набрал уже 14 очков по системе «гол+пас». Тогда он отметился лишь желтой карточкой.

Станкович vs Карпин

«Спартак» периодически испытывает проблемы в чемпионате, но забывает о них в Кубке. Красно-белые шикарно выступили на групповом этапе в квартете с непростыми соперниками, дважды обыграв московское «Динамо» и «Крылья», а также поделив очки с динамовцами Махачкалы. Итоговые 15 баллов, 14 голов и 4 пропущенных мяча — безусловный показатель силы и уверенности в себе. Однако отсутствие стабильности ставит под сомнение перспективы красно-белых.

«Спартак» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Спартак»

В плей-офф москвичей ждет «Ростов». И в этой паре интересен не только сам футбол, но и противостояние двух тренеров — Станковича и Карпина. Оба очень тепло приветствовали друг друга перед очным матчем в чемпионате месяц назад, после чего «Спартак» разгромил соперника со счетом 3:0. И это на фоне предположения некоторых экспертов, что Валерий Георгиевич как тренер намного сильнее Деяна. Условный первый раунд остался за сербом, и теперь Карпину предстоит взять реванш. Получится ли — вопрос с подвохом, потому что южане не выигрывают восемь матчей кряду, а их шансы в предстоящей встрече оценены коэффициентом 5.30.

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