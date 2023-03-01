Писарский снова забивает! И отправляет «Динамо» в Путь регионов

Самарцы обыграли бело-голубых по сумме двух матчей — 3:2.

«Динамо» ударно завершило осеннюю часть сезона, поднявшись на четвертое место в чемпионате и выиграв группу FONBET Кубка России. Однако стартовый матч 2023 года у бело-голубых вышел невзрачным — и вернул те времена, когда начали говорить, что Славиша Йоканович не подходит «Динамо». Впрочем, судить по одной встрече — моветон. Более четкий ответ о готовности команды к весенней борьбе должен был дать ответный матч с «Крыльями».

В нем главный тренер динамовцев пошел на три изменения в стартовом составе: Лещук, Макаров и Тюкавин вместо Шунина, Грулева и Смолова. За Лещуком второй сезон закреплен Кубок, так что неожиданностью была не эта перестановка, а то, что в Самаре сыграл Шунин. Тюкавин же стал лучшим бомбардиром межсезонья, у них со Смоловым примерно равные конкурентные позиции, поэтому со стороны Йокановича было логично дать каждому шанс в двух матчах с самарцами. Тем более что 20-летний форвард забил в первой встрече.

У «Крыльев» же замены оказались на флангах — Рассказов и Чиркович вместо Горшкова и Ежова.

Плохо играло «Динамо»? Нет. И моментов создало не меньше, и мяч ходил интересно, и желание было, и старание. В первом тайме Тюкавин бил с близкой дистанции — угодил в Рассказова. Фомин выскакивал один на один, но неудачно обработал мяч, и Ломаев в кошачьем прыжке ликвидировал угрозу. Захарян зарядил в штангу, а еще в одном эпизоде упал в штрафной после контакта с Солдатенковым — Кукуян показал, что надо подниматься. Был еще целый ряд острых эпизодов, но не было завершения.

«Крылья» же дважды опасно пробили — здорово сыграл Лещук, а потом Гарре заработал пенальти, обхитрив Нгамале. Везение в этом сезоне на стороне Писарского — голкипер после пенальти рукой встретил мяч, но тот отлетел в сетку — 0:1.

Вторая половина вышла эмоциональной, хозяева давили, сравнял счет Гладышев, могли забивать, и еще не раз, но и «Крылья Советов» упускали свои моменты. В итоге 3:2 в пользу команды Игоря Осинькина по сумме двух встреч. Решающим стал гол Зуева на 89-й минуте в Самаре.

Можно говорить, что в равных встречах удача оказалась на стороне волжан. А можно подметить, что динамовцы не совсем в своей тарелке. Отсюда глупые ошибки в обороне, а также отсутствие четкости в передачах и завершении атак. Есть ощущение, что проблема в головах. Если у самарцев там все разложено по полочкам, они знают свой маневр, то бело-голубые психологически не на высоте. А это исключительно тренерская епархия. Впрочем, новая формула Кубка еще оставляет шанс бело-голубым — в Пути регионов.

«Крылья» же — в полуфинале основной сетки, в компании с «Уралом», «Спартаком» и ЦСКА.