Кубок России по футболу: основная информация о сезоне-2024/25 — формат турнира и участники
Ответы на главные вопросы о розыгрыше турнира.
- Формат Кубка России-2024/25
- Команды и состав групп Пути РПЛ Кубка России
- Команды Пути регионов Кубка России
- Даты туров групп РПЛ и шести раундов Пути регионов Кубка России
- Даты плей-офф в верхней и нижней сетке Кубка России
- Обладатель Кубка России и самые титулованные клубы
- Где смотреть трансляции матчей Кубка России
В розыгрыше FONBET Кубка России-2024/25 стартуют 16 клубов РПЛ, 18 клубов первой лиги, 18 команд второй лиги «дивизион А», 42 команды второй лиги «дивизион Б» и 13 любительских клубов. Третий сезон подряд турнир проводится по схеме с двойным вылетом (действует только для представителей премьер-лиги).
Формат Кубка России-2024/25
Соревнование состоит из трех стадий. В первой половине розыгрыша клубы РПЛ проводят групповой турнир, а остальные — шесть раундов плей-офф из одного матча. Во второй части 8 клубов РПЛ стартуют в верхней сетке плей-офф с 1/4 финала, а еще 4 клуба РПЛ и 4 победителя шестого раунда Пути регионов — в нижней части сетки со своих четвертьфиналов.
Первая часть розыгрыша: Путь РПЛ, групповой раунд, участники — 16 клубов РПЛ
По итогам жеребьевки образуются 4 группы по 4 команды. Перед процедурой распределение по четырем корзинам проходит с учетом места, занятого в чемпионате России предыдущего сезона. Матчи группового раунда Пути РПЛ проводятся в два круга по принципу «каждый с каждым» — на своем поле и на поле соперника.
Места команд в таблице по итогам группового раунда Пути РПЛ определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. Очки начисляются следующим образом:
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за победу в основное время — 3 очка
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за ничью в основное время и победу в серии пенальти — 2 очка
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за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — 1 очко
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за поражение в основное время очки не начисляются
В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице группового раунда Пути РПЛ определяются по следующим показателям в указанном порядке (при этом первый из указанных показателей не применяется для текущей турнирной таблицы):
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по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей)
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по наибольшему числу побед в основное время
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по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время во всех играх
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по наибольшему числу забитых мячей в основное время
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по результатам разности забитых и пропущенных мячей в серии пенальти в матчах между собой
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по коэффициенту карточек, который определяется как сумма баллов за все полученные во всех матчах группового раунда (где желтая карточка — это 1 балл, а красная карточка — 3 балла, с учетом того, что для подсчета не учитываются 2 желтые карточки, полученные одним футболистом/официальным лицом клуба в одной игре). Соответственно, команда-участник, имеющая наименьший коэффициент карточек, располагается в таблице выше той, которая имеет больший по сравнению с ней указанный коэффициент
При равенстве всех вышеперечисленных показателей у двух или более команд распределение итоговых мест в группе осуществляется c помощью жеребьевки. Команды с первого и второго мест группы выходят в 1/4 финала верхней сетки, а с третьего — в 1/4 финала нижней сетки.
Первая часть розыгрыша: Путь регионов, 1-6 отборочный раунд, участники — все клубы первой, второй лиги, любительские и медиа- команды
В первой части розыгрыша в Пути регионов проводятся шесть стадий плей-офф из одного матча на каждой. Клубы первой лиги стартуют с четвертого этапа.
Команды второй лиги («дивизион А» и «дивизион Б»), любительские коллективы и так называемые медиаклубы начинают с первого раундах и распределяются по сетке Кубка. В первом раунде клубы более высоких лиг проводят игры в гостях. Если встречаются две любительские команды или два клуба второй лиги одного дивизиона, принимающая сторона определяется с помощью жеребьевки. Со второго раунда хозяева определяются с учетом общего числа матчей, сыгранных дома и на выезде, а при их равенстве — с помощью жеребьевки.
В четвертом раунде участвуют 14 команд из числа победителей 3-го отборочного раунда и 18 представителей первой лиги, которые начинают в гостях. Пары на данном этапе определяются с помощью жеребьевки, четыре команды первой лиги на этой стадии сводятся между собой в двух парах.
В пятом и шестом раундах пары определяются жеребьевкой. Хозяева определяются с учетом числа матчей, сыгранных дома и на выезде с четвертого этапа, а при их равенстве — путем жеребьевки.
По итогам шестого раунда Пути регионов определяются 4 команды — участницы плей-офф нижней сетки.
Вторая часть розыгрыша: плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов, участники — 12 клубов РПЛ и 4 — из других лиг
В верхней сетке проводятся матчи 1/4 финала, 1/2 финала и финала Пути РПЛ. На каждой стадии пары играют по два матча — по одному дома и на выезде.
В 1/4 финала команды, занявшие первые места в группах Пути РПЛ, играют с теми, кто финишировал на второй строчке. Пары определяются с помощью жеребьевки, при этом представители одной группы не могут встретиться друг с другом. Принимающей стороной первого матча становятся клубы, занявшие второе место в группе Пути РПЛ. Пары команд и порядок очередности проведения игр (дома и на выезде) во всех последующих раундах плей-офф верхней сетки определяются с помощью жеребьевки.
В каждом раунде команда с лучшими результатами и/или разностью забитых и пропущенных мячей по итогам двухматчевого противостояния в паре становится победителем и проходит в следующий раунд. В случае одинаковых результатов и/или разности мячей по итогам двух игр в соответствующей паре по окончании основного времени второго матча не назначается дополнительное время и для определения победителя проводится серия пенальти.
Победитель финала Пути РПЛ выходит в главный финал розыгрыша Кубка России. Команда, потерпевшая поражение, выбывает из турнира.
Проигравшие команды в четвертьфиналах и полуфиналах плей-офф верхней сетки продолжают выступление в Кубке со второго этапа соответствующего раунда плей-офф нижней сетки.
В нижней сетке проводятся матчи 1/4 финала (два этапа), 1/2 финала (два этапа) и финал Пути регионов (один этап). На каждом этапе в парах проводится один матч. В случае ничейного результата в основное время для определения победителя назначается серия пенальти.
На первом этапе 1/4 финала нижней сетки команды, занявшие третьи места в групповом турнире Пути РПЛ, играют с командами, одержавшими победу в 6-м раунде Пути регионов. Пары определяются по результатам жеребьевки. Принимающим клубом становится тот, кто выиграл 6-й раунд Пути регионов.
Команды, одержавшие победу в играх первого этапа 1/4 финала Пути регионов, проходят во второй этап и встречаются с проигравшими в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ. Пары определяются жеребьевкой. Принимающим становится победитель первого этапа четвертьфинала нижней сетки.
Победители второго этапа четвертьфинала Пути регионов проходят в первый этап 1/2 финала нижней сетки и играют между собой. Пары и принимающие стороны определяются жеребьевкой.
Команды, одержавшие победу в первом этапе полуфинале Пути регионов, выходят во второй этап 1/2 финала нижней сетки и встречаются с проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ. Пары определяются жеребьевкой. Принимающим становится победитель первого этапа полуфинала Пути регионов.
Команды, одержавшие победу во втором этапе полуфинала нижней сетки, выходят в финал Пути регионов и играют между собой. Принимающая сторона определяется жеребьевкой. Победитель получает право выступить в главном финале Кубка России.
Команды, проигравшие в любом матче любой стадии плей-офф нижней сетки, заканчивают выступление в турнире.
Финал Кубка России (главный финал, суперфинал, финальный матч)
В финале Кубка России встречаются победители финалов Пути РПЛ и Пути регионов. Розыгрыш трофея проходит в один матч. Номинальный принимающий клуб («хозяин поля») финального матча определяется жеребьевкой. В случае ничейного результата в основное время дополнительное время не назначается и для определения победителя проводится серия пенальти.
Команды и состав групп Пути РПЛ Кубка России
В Пути РПЛ играют 16 клубов премьер-лиги (чемпионата России).
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Группа А: «Динамо» (Москва), «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала)
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Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки»
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Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН»
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Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон»
Команды Пути регионов Кубка России
В Пути регионов играют 18 команд первой лиги, 18 клубов «дивизиона А» второй лиги, 42 клуба «дивизиона Б» второй лиги и 13 любительских футбольных клубов (три из них — так называемые медиакоманды).
Любительские клубы (13 команд)
Третий дивизион — 8:
-
«Череповец — СШОР Витязь» (Череповец) — выступает в чемпионате МОО ФФ «Золотое кольцо», серебряный призер 2023 года
-
«Оргэнергострой» (Димитровград) — выступает в чемпионате МФС Приволжье, серебряный призер 2023 года
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«СШОР 1-Кристалл» (Санкт-Петербург) — выступает в чемпионате Санкт-Петербурга, чемпион 2023 года
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«СШ Ленинградец» (Ленинградская область) — выступает в чемпионате СЗФО, обладатель Кубка и серебряный призер 2023 года
-
«Псков» — выступает в чемпионате СЗФО, бронзовый призер 2023 года
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«Ильпар» (пос. Ильинский) — выступает в чемпионате МОО «СФФУ и ЗС», обладатель Кубка и бронзовый призер 2023 года
-
«Темп» (Барнаул) — выступает в чемпионате СФФ «Сибирь», обладатель Кубка 2023 года
-
«ZOV» (Москва) — выступает в чемпионате Москвы, финалист Кубка и бронзовый призер 2023 года
Четвертый дивизион, региональный — 2:
-
«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург)
-
«Анри» (Владивосток)
Медийные любительские клубы — 3:
-
«Broke Boys» (Москва)
-
2DROTS (Москва)
-
«Амкал» (Москва)
Даты туров групп РПЛ и шести раундов Пути регионов Кубка России
Перед стартом группового турнира Пути РПЛ были утверждены даты трех туров, а для трех оставшихся названы только ориентировочные сроки проведения игр.
Путь РПЛ. Групповой турнир
1 тур
30 июля, вторник
18:30. «Локомотив» — «Ростов»
18:30. «Рубин» — «Акрон»
21:00. «Зенит» — «Факел»
31 июля, среда
16:00. «Химки» — «Оренбург»
18:30. «Спартак» — «Динамо» Москва
21:00. «Ахмат» — «Пари НН»
21:00. «Краснодар» — ЦСКА
1 августа, четверг
19:30. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»
2 тур
13 августа, вторник
17:30. «Оренбург» — «Локомотив»
20:00. «Ростов» — «Химки»
14 августа, среда
17:15. «Рубин» — «Зенит»
17:15. ЦСКА — «Пари НН»
19:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала
19:30. «Крылья Советов» — «Спартак»
15 августа, четверг
18:00. «Факел» — «Акрон»
20:30. «Краснодар» — «Ахмат»
3 тур
27 августа, вторник
17:15. «Ахмат» — ЦСКА
17:15. «Акрон» — «Зенит»
19:30. «Факел» — «Рубин»
19:30. «Спартак» — «Динамо» Махачкала
28 августа, среда
15:00. «Оренбург» — «Ростов»
17:15. «Пари НН» — «Краснодар»
19:30. «Локомотив» — «Химки»
19:30. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»
4 тур
17 — 19 сентября
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Оренбург»
«Химки» — «Локомотив»
ЦСКА — «Краснодар»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Зенит» — «Рубин»
«Акрон — «Факел»
5 тур
1 — 3 октября
«Динамо» Москва — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала
«Химки» — «Ростов»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — ЦСКА
«Рубин» — «Факел»
«Зенит» — «Акрон»
6 тур
22 — 24 октября
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва
«Динамо» Махачкала — «Спартак»
«Ростов» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Химки»
ЦСКА — «Ахмат»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Акрон» — «Рубин»
«Факел» — «Зенит»
Путь регионов
1 раунд
30 июля, вторник
16:00. 2Drots (Москва) — «Строгино» (Москва)
17:00. «Оргэнергострой» (Димитровград) — «Лада» (Тольятти)
18:00. «Ильпар» (Пермский край) — «Уралец-ТЦ» (Нижний Тагил)
18:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Дружба» (Майкоп)
18:30. «Череповец-СШОР Витязь» — «Динамо-Вологда»
31 июля, среда
12:30. «Анри» (Владивосток) — «Динамо-Владивосток»
15:00. «Темп» (Барнаул) — «Динамо-Барнаул»
16:00. «Победа» (Хасавюрт) — «Ангушт» (Назрань)
17:00. «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) — «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)
17:00. «СШОР-1 Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург)
18:00. Broke Boys (Москва) — «Квант» (Калужская область)
18:00. «Нарт» (Черкесск) — «Биолог-Новокубанск»
19:00. «Псков» — «Луки-Энергия» (Великие Луки)
1 августа, четверг
16:00. «Сокол» (Казань) — «Волна» (Нижегородская область)
17:45. ZOV (Москва) — «Торпедо-Владимир»
18:00. «Амкал» (Москва) — «Коломна»
19:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тверь»
2 раунд
20 — 22 августа
3 раунд
3 — 5 сентября
4 раунд
24 — 26 сентября
5 раунд
15 — 17 октября
6 раунд
29 — 31 октября
Даты плей-офф в верхней и нижней сетке Кубка России
Точное расписание плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России станет известно позднее.
Финал Кубка России, в котором сыграют победители Пути РПЛ и Пути регионов, запланирован на 1 июня 2025 года. Три сезона подряд финальную игру принимал стадион «Лужники» в Москве.
Обладатель Кубка России и самые титулованные клубы
Кубок России разыгрывается с 1992 года. Первым обладателем трофея стало московское «Торпедо».
Наиболее титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» — в активе московского клуба 9 побед. 8 титулов у ЦСКА, 5 раз побеждал «Зенит», 4 — «Спартак».
Обладателем Кубка России-2023/24 стал «Зенит». В решающем матче питерский клуб победил «Балтику» (2:1).
Все победители Кубка России
-
1993. «Торпедо»
-
1994. «Спартак»
-
1995. «Динамо»
-
1996. «Локомотив»
-
1997. «Локомотив»
-
1998. «Спартак»
-
1999. «Зенит»
-
2000. «Локомотив»
-
2001. «Локомотив»
-
2002. ЦСКА
-
2003. «Спартак»
-
2004. «Терек»
-
2005. ЦСКА
-
2006. ЦСКА
-
2007. «Локомотив»
-
2008. ЦСКА
-
2009. ЦСКА
-
2010. «Зенит»
-
2011. ЦСКА
-
2012. «Рубин»
-
2013. ЦСКА
-
2014. «Ростов»
-
2015. «Локомотив»
-
2016. «Зенит»
-
2017. «Локомотив»
-
2018. «Тосно»
-
2019. «Локомотив»
-
2020. «Зенит»
-
2021. «Локомотив»
-
2022. «Спартак»
-
2023. ЦСКА
-
2024. «Зенит»
Где смотреть трансляции матчей Кубка России
Прямые трансляции некоторых матчей Кубка России проходят на федеральном спортивном канале «Матч ТВ», часть встреч транслирует телеканал «Матч Премьер» и при необходимости иные каналы холдинга. Также за играми можно на сайте matchtv.ru, а прямые эфиры федерального канала доступны в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск».
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей Кубка России, все игры с составами команд и ключевыми событиями доступны в разделе «Матч-центр».