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У «Локо» решает молодежь. В Оренбурге первой звездой стал 19-летний Раков

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче FONBET Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в Кубке России.
Фото ФК «Оренбург»
Железнодорожники одержали вторую победу в FONBET Кубке России.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:3
Локомотив

Кубковый турнир на этом этапе — время максимально возможной ротации. Благодаря этому во вторник в «Локомотиве» дебютировали Митрюшкин и Тимофеев, а из привычного по чемпионату состава в Оренбурге с первых минут появились только Сильянов, Ненахов и Баринов. Капитан и задал ритм игре, выдав классную длинную передачу, а дебютант уральцев Казымджан Караташ в собственной штрафной зацепил убегавшего к воротам Ракова.

Так себе премьера для арендованного у «Галатасарая» турецкого защитника — открывший счет своим голам в нынешнем сезоне Сулейманов безупречно исполнил пенальти. И это, как оказалось, был не последний в матче 11-метровый, так как вскоре арбитр уже в другой штрафной увидел фол Ненахова на Оганесяне. Митрюшкин, который уже успел хорошо разогреться после опаснейшего удара Куэро из штрафной, в этот раз с эквадорцем не справился, несмотря на не лучшее исполнение бьющего.

На все про все ушло 15 минут. Похоже, можно уже вводить в обиход новый термин — типичный кубковый футбол группового этапа. Это, конечно, не анархия на поле и атаки с шашками наголо, но факт, что такие матчи смотрятся. Вылет, по крайней мере пока, не грозит, что снижает цену возможного поражения. Следовательно, можно быть смелее и рискованнее. А так как все это надо умножить на желание проявить себя не имеющих твердого места в основе футболистов, в таких играх бал правит атака.

В данном случае инициативой больше владели хозяева, что отчасти было на руку «Локо». На свободном пространстве быстрая команда Михаила Галактионова чувствует себя в родной стихии. Голевая атака под номером два данный тезис подтверждает очень ярко. Разогнал ее протащивший мяч по центру Митай. Продолжил Сарвели, а Раков в касание покатил мяч на поймавшего кураж Сулейманова. А если бы еще в концовке первого тайма свой шанс использовал пока не показывающий себя во всей красе Салтыков, железнодорожники чувствовали бы себя максимально комфортно.

Однако хозяев спас Москвичев, и уже после перерыва неприятности гостям доставил их воспитанник Рыбчинский. Куэро после его идеальной передачи просто обязан был выйти из тени и расстрелять ворота с нескольких метров. А дальше пошла игра со взаимными шансами на победу. Хронологически к ней был ближе «Оренбург», однако все испортил промах Оганесяна из близкой к стопроцентной позиции из центра штрафной.

Железнодорожникам же, несмотря на активность вышедшего на замену экс-форварда уральцев Воробьева, не хватало последнего штриха. Однако победный пазл сложился с появлением на поле Батракова. Именно он задал направление решающей атаке, Тикнизян ее продолжил, а Раков классно разобрался с защитником и отправил мяч в сетку. Что называется — исполнил.

У «Локомотива» в этом сезоне с завидной регулярностью решает молодежь. То гол и ассистентский хет-трик 19-летнего Батракова в Грозном в чемпионате. Теперь — заработанный пенальти, результативная передача и победный удар его ровесника Ракова в Оренбурге. Красно-зеленые идут по победному графику что в РПЛ, что в Кубке, где у них два выигрыша в двух матчах. Теперь можно в отличном настроении готовиться к воскресному дерби с ЦСКА. Оно станет для «Локо» и его талантливых юниоров тестом на зрелость.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Вадим Раков
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