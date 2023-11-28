Калининградцы упустили победу в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В минувшем событийном туре РПЛ «Локомотив» и Калининград оказались в числе главных поставщиков новостей. Красно-зеленые — резкими и местами непечатными фразами главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова. А самый западный город РПЛ — погодой.

Но все это дела премьер-лиги. В FONBET Кубке России все совсем иначе. Галактионов перед игрой явно в хорошем настроении давал интервью, и даже антураж на «Ростех Арене» совсем не напоминал то, что происходило здесь в субботу: снегопада не было, газон остался зеленым, а вот мяч снова выбрали белый (правда, и красный на этот раз заготовили).

Календарь Кубка в этом сезоне необычный: групповой этап закончился лишь в начале ноября, но еще до наступления зимы стартовал плей-офф Пути РПЛ. Причем первые и ответные матчи разделят аж три с половиной месяца! За это время, конечно, некоторые команды могут разительно поменяться. Особенно «Балтика», где недавно произошла смена руководства.

Впрочем, калининградцы при любых обстоятельствах настроены на бой с оппонентами, тем более с грандами. Об амбициях команды Сергея Игнашевича говорил стартовый состав, который сильно напоминал боевой. Да, в воротах оказался 36-летний Джанаев, но, как известно, это форс-мажор: Латышонок давно травмирован, а Бориско получил повреждение в матче со «Спартаком», когда за «Балтику» и дебютировал голкипер-ветеран.

У «Локомотива» в воротах тоже появилась легенда — Гильерме мы в этом сезоне видим только в Кубке, но русский бразилец все еще хорош. Состав у красно-зеленых тоже не выглядел резервным, хотя вне заявки остался Дзюба — его, как и Митая, оставили в Москве готовиться к воскресной встрече с «Зенитом».

Но и заменивший Артема в основе Сулейманов — грозная сила. Это Тимур доказал на первых минутах: уже на 10-й секунде он заставил поработать Джанаева на выходе, а чуть позже забил из офсайда. Ну а на 16-й минуте настырность форварда «Локомотива» привела к голу.

У «Балтики» в первом тайме тоже нашелся свой лидер атак, но неожиданный — центральный хавбек Осипов дважды мог забить до перерыва, но в обоих случаях гостям везло. Больше о первой половине встречи сказать нечего — команды передвигались по полю медленно, так что зрители ожидали встряски. Особенно калининградские — их точно не устраивал счет.

И «Балтика» действительно прибавила после перерыва. Стоило лишь немного взвинтить темп — и оборона «Локо» затрещала. В первые 20 минут второго тайма к голу были близки и Мусаев, и Энрикес, но нападающим хозяев отличиться было не суждено. Зато полузащитнику Аванесяну удался шикарный результативный удар с левой ноги.

Гол «Балтики» отражал развитие событий на поле: во втором тайме она выглядела намного лучше соперника и заслужила сравнять счет. Но останавливаться на этом не собиралась. Что логично: калининградцы уже успели дома обыграть в Кубке «Зенит» и разгромить «Ахмат», так что и «Локо» им был вполне по силам.

Сразу после гола Аванесяна забить мог Галоян, но Гильерме отсрочил неминуемое: вскоре Бистрович изумительной подачей с углового нашел голову Гассама, который и вывел балтийцев вперед.

При счете 2:1 «Балтика» ослабила хватку, а Игнашевич чуть опустил линию обороны. Да, противостояние двухраундовое, но калининградцев наверняка устраивала даже такая победа, которую они и оберегали.

До конца основного времени у ворот Джанаева возник лишь один опасный момент, когда Глушенков закручивал мяч со штрафного — Сослан справился. Однако в добавленное время железнодорожники все-таки ушли от поражения. И исправились за провал в Самаре, где красно-зеленые упустил победу, ведя в два мяча на 93-й минуте. Помог классический навал — он привел к тому, что защитники «Балтики» оставили Сулейманова в одиночестве, и форвард оформил дубль.

2:2 — в марте все начнется заново, когда команды проведут ответный матч в Москве.