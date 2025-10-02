Зобнин стал рекордсменом «Спартака» по матчам в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин принял участие в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:1), который прошел 1 октября.

31-летний футболист провел 40-ю игру за красно-белых в турнире и стал рекордсменом московского клуба по этому показателю, превзойдя Егора Титова и Данила Пруцева, на счету которых по 39 матчей за «Спартак» в Кубке России.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, Кубок (2021/22) и Суперкубок (2017) страны.