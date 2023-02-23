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Сегодня, 10:45

Жуков заявил, что Абаскаль часто выпускает молодых игроков одновременно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый зампред Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил победу красно-белых в плей-офф FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Матч понравился для такого мороза и состояния поля, обе команды неплохо смотрелись. В первом тайме «Спартак» был лучше, во втором «Локомотив» был лучше, интересная игра. Для начала сезона достаточно хорошая игра. Промес вышел довольно поздно на поле и не очень часто встречался с мячом, хотя у него был один момент, но пробил неточно. Я не удивился, когда 11 россиян вышли в старте «Спартака». Абаскаль часто выпускает молодых игроков одновременно, а может, что они лучше на морозе себя чувствуют. Сегодня равная игра была, но 1:0 есть перед второй игрой, которая пройдет дома. Наверное, «Спартак» фаворит на выход следующий раунд. Дебют Дзюбы? Он был признан лучшим игроком матча. Действительно, во втором тайме имел два-три момента, в штангу попал и выше пробил, неплохо смотрелся», — приводит слова Жукова Metaratings.ru.

Ответный матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится 27 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhukov-ob-11-rossiyanakh-v-sostave-spartaka-abaskal-chasto-vypuskaet-molodykh-igrokov-odnovremenno-230072/
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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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