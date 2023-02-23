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Сегодня, 10:41

Чернов: «Было комфортно играть против «Локо». Поле было не самого худшего качества»

Чернов прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Первый тайм мы играли хорошо, как и планировали. Во втором тайме «Локомотив» прибавил, поэтому стало тяжелее. Поле было не самого худшего качества. На нем можно было играть. Было комфортно. Если такие правила, что можно играть до -15, значит, надо играть. Конечно, по погоде ощущалось ниже, но играть в футбол было можно», — сказал Чернов «СЭ».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Никита Чернов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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