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Сегодня, 16:47

Нагорный о Матче звезд Кубка России: «Круто, когда большой спорт сближает фанатов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный оценил формат проведения Матча звезд Кубка России и прокомментировал игру «Ростова» в текущем сезоне.

— Формат Матча звезд — круто. Я вообще за все такие шоу и активности. Это близко к болельщикам. Пришли все, кто смотрят такие же челленджи на ютубе. А здесь профессиональные футболисты принимают участие. Круто, когда большой спорт сближает фанатов. Это только на пользу.

— Ты болеешь за «Ростов», не мало ли приехало из клуба? Только Миронов здесь.

— Это же только начало. Они впервые проводят этот турнир. Это новшество. Здесь придираться не стоит.

— Много матчей «Ростова» удалось посмотреть?

— Практически все. Впервые так слежу за футболом. Обычно времени не хватало. Сейчас чуть побольше времени стало. Мы с ребятами смотрим, есть чат. Каждый болеет за свой клуб. Иногда хожу на футбол. Не только на «Ростов». Часто ходим на «Спартак», «Динамо». Так получилось, что я воспитанник «Динамо», а родом из Ростова-на-Дону. Было больновато смотреть последний очный матч. «Ростов» — всегда моя малая родина.

— Третье место «Ростова» в РПЛ, как тебе?

— Я просто в восторге. Сначала я хотел, чтобы они заняли первое. Ведь я не разбирался, не знал, что там практически нет легионеров. Карпин собрал команду с нуля без спонсоров и суперподдержки. Конечно, тогда уже понял, что первое место — что-то нереальное.

— Часто общаешься с футболистами «Ростова»?

— Я снимался в сериале «Ростов-на-кону». Как раз был как болельщик. Познакомился с ребятами вживую. Прям так не общаюсь, но в соцсетях поддерживаю.

— Кто любимый игрок «Ростова»?

— Пока еще нет. Еще рано, учитывая, что я только-только начинаю следить.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Футбол
Кубок России
Никита Нагорный
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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