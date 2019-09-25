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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Зенит» — в 1/8 финала Кубка. «Енисею» не помог супергол Савичева

17:22
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«Зенит» обыграл «Енисей» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 2:1.

В составе победителей отличился Алексей Сутормин и Роберт Мак. За красноярский клуб забил Константин Савичев.

В 1/8 финала «Зенит» сыграет против «Томи».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)

Голы: Савичев, 14 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (1:1). Мак, 64 (1:2).

«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Мильдзихов, Клещенко, Рожков, Гарбуз (Комков, 77), Савичев, Ланин, Харитонов, Зотов (Е.Иванов, 82), Хубулов (Саркисов, 70), Долгов.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Смольников (Мусаев, 60), Маммана, Осорио, Караваев, Шатов (С.А.Иванов, 88), Кузяев, Дуглас Сантос, Краневиттер, Мак (Воробьев, 81), Сутормин.

Предупреждения: Смольников, 23. Долгов, 45. Рожков, 57. Сутормин, 63. Мильдзихов, 74. Зотов, 75.

Судьи: Волошин. Миневич (оба — Смоленск), Чекалин (Воронеж).

25 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».

Енисей — Зенит

Кубок России по футболу: новости и обзоры, расписание матчей и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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