? Роберт Мак оказался без опеки в штрафной хозяев и подработав мяч точно пробил по воротам.



? #ЕнисейЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «Матч! Клуб»

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