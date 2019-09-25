«Зенит» — в 1/8 финала Кубка. «Енисею» не помог супергол Савичева
«Зенит» обыграл «Енисей» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 2:1.
В составе победителей отличился Алексей Сутормин и Роберт Мак. За красноярский клуб забил Константин Савичев.
В 1/8 финала «Зенит» сыграет против «Томи».
Олимп — Кубок России
1/16 финала
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0)
Голы: Савичев, 14 (1:0). Сутормин, 58 — с пенальти (1:1). Мак, 64 (1:2).
«Енисей» (Красноярск): Филиппов, Мильдзихов, Клещенко, Рожков, Гарбуз (Комков, 77), Савичев, Ланин, Харитонов, Зотов (Е.Иванов, 82), Хубулов (Саркисов, 70), Долгов.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Смольников (Мусаев, 60), Маммана, Осорио, Караваев, Шатов (С.А.Иванов, 88), Кузяев, Дуглас Сантос, Краневиттер, Мак (Воробьев, 81), Сутормин.
Предупреждения: Смольников, 23. Долгов, 45. Рожков, 57. Сутормин, 63. Мильдзихов, 74. Зотов, 75.
Судьи: Волошин. Миневич (оба — Смоленск), Чекалин (Воронеж).
25 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».
? Константин Савичев мощным дальним ударом открыл счёт в игре.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
? #ЕнисейЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/3Rzapzj3r0
? Алексей Сутормин уверенно реализует пенальти за игру рукой в штрафной хозяев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
? #ЕнисейЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/hzvljCfwpM
? Роберт Мак оказался без опеки в штрафной хозяев и подработав мяч точно пробил по воротам.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
? #ЕнисейЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/tRUipxzccR
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/