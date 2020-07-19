«Зенит» — «Спартак»: видеотрансляция матча Кубка России
09:00
В среду, 19 июля, состоится матч 1/2 финала Олимп-Кубка России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Спартак»
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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