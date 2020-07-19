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«Зенит» — «Спартак»: почему отменен гол гостей?

19:28
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак». 19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак».
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак».
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На 41-й минуте полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» защитник гостей Самюэль Жиго забил гол, который спустя несколько минут был отменен после вмешательства видеоарбитров.

ВАР Евгений Турбин и Евгений Болотенков правильно определили, что в момент передачи партнера спартаковец оказался за линией офсайда. В итоге было зафиксировано положение «вне игры», и Сергей Иванов взятие ворот не засчитал, назначив свободный удар. (Александр Бобров)

19 июля. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак".
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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