На 41-й минуте полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» защитник гостей Самюэль Жиго забил гол, который спустя несколько минут был отменен после вмешательства видеоарбитров.

ВАР Евгений Турбин и Евгений Болотенков правильно определили, что в момент передачи партнера спартаковец оказался за линией офсайда. В итоге было зафиксировано положение «вне игры», и Сергей Иванов взятие ворот не засчитал, назначив свободный удар. (Александр Бобров)

19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча