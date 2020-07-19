«Зенит» — «Спартак»: почему отменен гол гостей?
19:28
На 41-й минуте полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» защитник гостей Самюэль Жиго забил гол, который спустя несколько минут был отменен после вмешательства видеоарбитров.
ВАР Евгений Турбин и Евгений Болотенков правильно определили, что в момент передачи партнера спартаковец оказался за линией офсайда. В итоге было зафиксировано положение «вне игры», и Сергей Иванов взятие ворот не засчитал, назначив свободный удар. (Александр Бобров)
19 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак».
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Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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