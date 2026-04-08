«Динамо» — «Краснодар»: Лунев, Тюкавин и Сперцян сыграют с первых минут, Кордоба — в запасе

«Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы на первый матч финала пути РПЛ Кубка России

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Краснодара» на первый матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Начало — в 18.15 мск.

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Рикардо, Фернандес, Касерес, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бителло, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Лещук, Скопинцев, Осипенко, Зайндензаль, Маринкин, Глебов, Миранчук, Чавес, Бабаев, Артур Гомес, Сергеев.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Тормена, Жубал, Пальцев, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли, Мозес.

Запасные: Корякин, Карпенко, Гонсалес, Диего Коста, Хмарин, Гусейнов, Буркин, Кордоба.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

08 апреля, 18:15. ВТБ Арена (Москва)

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