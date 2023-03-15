«Зенит» — «Динамо»: в матче будет серия пенальти

«Зенит» и «Динамо» не смогли выявить победителя в основное время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Первый гол в матче был забит на 10-й секунде встречи. Его автором стал голкипер «Зенита» Александр Васютин, который забил автогол.

На 36-й минуте матча счет сравнял полузащитник питерской команды Зелимхан Бакаев.

Во втором тайме главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не назначил 11-метровый в ворота хозяев после просмотра видео повтора. Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.

Победитель выявится в серии пенальти.