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Сегодня, 22:02

«Зенит» — «Динамо»: в матче будет серия пенальти

Виталий Косик
Корреспондент
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Клаудиньо и Арсен Захарян.
Фото ФК «Динамо»

«Зенит» и «Динамо» не смогли выявить победителя в основное время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Первый гол в матче был забит на 10-й секунде встречи. Его автором стал голкипер «Зенита» Александр Васютин, который забил автогол.

На 36-й минуте матча счет сравнял полузащитник питерской команды Зелимхан Бакаев.

Во втором тайме главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не назначил 11-метровый в ворота хозяев после просмотра видео повтора. Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.

Победитель выявится в серии пенальти.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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