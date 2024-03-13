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13 марта, 22:14

«Зенит» благодаря дублю Кассьерры обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России

«Зенит» обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» — «Динамо».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Дубль за хозяев оформил Матео Кассьерра. Колумбиец открыл счет на 13-й минуте, а затем удвоил преимущество сине-бело-голубых 8 минут спустя.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
13 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо

Матео Кассьерра
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
30
135
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