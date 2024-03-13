«Зенит» благодаря дублю Кассьерры обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России

«Зенит» обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка России

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Дубль за хозяев оформил Матео Кассьерра. Колумбиец открыл счет на 13-й минуте, а затем удвоил преимущество сине-бело-голубых 8 минут спустя.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.