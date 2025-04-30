Футбол
FONBET Кубок России
Судейство

30 апреля, 22:25

«Зенит» — ЦСКА: Иванов не удалил вратаря хозяев Адамова за агрессию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Вратарь «Зенита» Денис Адамов.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

На 63-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов не стал удалять зенитовского вратаря Дениса Адамова, а вынес ему и армейцу Кириллу Глебову предупреждения.

В том моменте Глебов врезался в голкипера, не уйдя от столкновения, и вызвал этим недовольство Адамова. Тот подбежал выяснять отношения, а затем, действуя в агрессивной манере, схватил соперника за шею и толкнул его.

Год назад в схожей ситуации в матче первой лиги между «Акроном» и «Соколом» был удален Заурбек Плиев. Он схватил за шею Андреса Понсе и толкнул его. Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала судью Яна Бобровского, показавшего Плиеву красную карточку.

А вот осенью 2023 года после игры ЦСКА — «Зенит» ЭСК повела себя иначе. Она не нашла агрессии в действиях Виллиана Роши, решив, что Павел Кукуян правильно не удалил его. «Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока команды «Зенит» №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за неспортивное поведение».

Как видите, при желании можно поддержать любое решение арбитров схожих ситуациях.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
ЦСКА

  • Инженер по охране труда

    Если будет четкая документальная трактовка наших судебных футбольных инстанций на предмет того, что любое хватание за шею рукой это фол плюс КК или хотя бы ЖК за ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ подобные захваты, то, глядишь, и почти не будет таких эпизодов...А так либеральное судейство и фактическая безнаказанность подобных действий развратили игроков, и игроки вытворяют, что хотят...А тогда в 80-е годы такие случаи были всё же нечастым явлением. Я почему вспомнил ту игру 1989 года в Кубке УЕФА, которая кстати в целом прошла корректно. Дело в том, что там эпизод был почти один к одному как в игре "Зенит" ЦСКА: кто-то из датчан в штрафной "Зенита" в пылу борьбы за мяч некорректно сыграл против вратаря "Зенита" Михаила Бирюкова", а Михаил в ответ ткнул того рукой, и в итоге ЖК Бирюкову и пенальти в ворота в "Зенита". И никто тогда у нас не возмущался такому судейскому решению.

    03.05.2025

  • Alex Vik

    Вы офигели совсем. Удалять надо было нападающего за нападение на вратаря.

    02.05.2025

  • Александр Солодовников

    Да по большому счёту пофиг кто судит ... Зенит играет позорно, Химкам которым Крылья три положили, только один пердячим паром сотворили....

    01.05.2025

  • Инженер по охране труда

    А что может здесь измениться? Остается одно фундаментальное правило: любой фол со стороны игрока обороняющейся команды в своей штрафной, зафиксированный судьей, карается 11-метровым штрафным ударом. Надо рассмаритвать этот момент как два законченных эпизода. Первый: Глебов фолит против Адамова в атаке, судья это фиксирует и назначает штрафной. Второй эпизод: Адамов вместо того, чтобы пробить штрафной, налетает на Глебова и сшибает его с ног, то есть совершает нарушение правил против Глебова, поэтому арбитр должен был как минимум дать ЖК или КК Адамову, а пенальти должен был назначить в любом случае за фол в штрафной. Вот как-то так.

    01.05.2025

  • Дима Питерский

    Там точно так же игрок шёл в борьбу и вратарь в борьбу. Примечательно, что НИКТО из игроков ЦСКА ничего Алипу не предъявлял. Докумекал, ублюдок тупой?

    01.05.2025

  • Прожарка свиней

    Ты где хамство и оскорбления увидел, старый? Щенок - это обычная констатация факта.

    01.05.2025

  • Прожарка свиней

    Смешно было смотреть на вмиг прибздевшего шибздика)))

    01.05.2025

  • m_16

    Ты к нам больше не приезжай, пожалуйста.

    01.05.2025

  • Деметрио

    И правда, за что удалять, когда хватают за горло и орут на тебя как припадочный! Если игрок из голубой команды, оснований действительно нет!

    01.05.2025

  • _alex©

    Щенок в зеркале у тебя, дно говорящее. Сраный Алип не щенок был видимо, когда ломал нос Торопу.

    01.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    Судьи продажные шлю..хи

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Бедный мальчик, прикоснулись к нему и он охуел.... сразу слёг

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Интересно. а за что удалять? За нырок игрока? Он же нырнул и всё, якобы его сбили и обидели...Тварь

    01.05.2025

  • Garryman

    Я так и знал. "Я знаю, что в темной комнате есть черная кошка, а ищи ее сам". А кошки-то и нет.

    01.05.2025

  • bond1951

    судейка иванов просто тварь........

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Плохо что он в не вставил, заслуживал

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Дурик, статистику смотри

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Ты придурок шарманку закрой))) ну не актуально уже и как посеру всем

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Против Зенита как раз наибольшее количество ошибок за весь чемпионат

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Ты не в КВН учавствуешь?

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Самому не смешно?

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    А с какоготлешего он должен был удалять?))) вы правила читали? даже козла этого всего лишь толкнули...пересмотрите запись и он как покошенный упал. артист!

    01.05.2025

  • Garryman

    Глебов вообще пай-мальчик. Всегда старается столкновения избежать. Как в недавней игре с Динамо, например.

    01.05.2025

  • Garryman

    А ничего посвежее не вспоминается? Например игра ЦСКА со Спартаком, когда и удары, и хватания за горло были?

    01.05.2025

  • Garryman

    А кого из судей, удалявших зенитовцев, "удалил" Газпром? Что-то я не помню таких ужасов. Только не рассказывайте, что зенитовцев не удаляют.

    01.05.2025

  • Garryman

    Я думаю, с середины 80-х годов в правилах что-то изменилось. А про хватания за горло - можно вспомнить и игру ЦСКА со Спартаком. Там тоже такое было - и без удаления.

    01.05.2025

  • ONIKAN2013

    Или гопника Роши. Или гопника Мойзеса. Эти ещё и не обычное быдло, а подленькое.

    01.05.2025

  • ФОКСИ

    А недомерка пони не надо было удалять?....

    01.05.2025

  • Игорь Малышев

    Когда Зенит играет с московской командой, а судит Иванов, Зенит теряет очки. Этот матч исключение за долгий срок.

    01.05.2025

  • Инженер по охране труда

    И плюс 11 метровым штрафным ударом! Схватил за шею соперника в своей штрафной - это фол и пенальти! Подобное было с Михаилом Бирюковым в 80-х годах в матче "Зенит" "Нествед" (Дания), тогда Бирюкову за тычок соперника в своей штрафной дали ЖК и наказали пенальти, который датчане забили...

    01.05.2025

  • Vyacheslav

    Не согласен, так как негр хотел схитрить, что видно по матчам для него обычное дело. Откровенно мешал вратарю, потм изображал вселенскую боль, Тороп был в своём праве. А Иванов опять ничего не увидел.

    01.05.2025

  • Vyacheslav

    100% удаление, но Иванов трус, да это и невозможно в принципе для большинства судей в Питере. Интересно, что скажет ЭСК, если ЦСКА подаст протест, что очень очень любит делать Зенит.

    01.05.2025

  • Vyacheslav

    Ваше типичное поведение, "питерские". Жил у вас пять лет, ленинградцев, к сожалению, не осталось.

    01.05.2025

  • Инженер по охране труда

    И пенальти поставить! В середине 80-годов "Зенит" играл в Кубке УЕФА с датским клубом "Нествед", и там произошел похожий эпизод, когда после остановки игры в своей штрафной вратарь "Зенита" Михаил Бирюков ткнул рукой кого-то из датчан, и в итоге был наказан ЖК и пенальти! А здесь в чем отличие?

    01.05.2025

  • m_16

    Таки какой судья не приписан к Зениту? :)

    01.05.2025

  • Инженер по охране труда

    На то он и нападающий , чтобы быть нацеленным на ворота! А теперь специально для слепых и близоруких! Посмотрите повтор: Глебов идет на скорости, навстречу летит Адамов, и Глебов уклоняется влево и убирает ногу...И столкновение идет корпус в корпус...Да это фол в нападении, но непреднамеренный! А ваш верзила Адамов с перекошенным от злости лицом бросился на пацана, да ещё толкнул его на землю! Тут если строго подходить : красная и пенальти! Напомню вам, что в середине 1980-х годов играл "Зенит" в еврокубках с датским клубом"Нествед". И там тоже после остановки игры Михаил Бирюков ткнул кого-то из датчан рукой и получил за это ЖК и ПЕНАЛЬТИ в свои ворота! Правда "Зенит" выиграл, но тем не менее...

    01.05.2025

  • m_16

    В принципе да. Честное решение. Но на фото выглядит, как будто армейцу кранты, у Адамова аж вены вздулись :)

    01.05.2025

  • spartsmen

    как по мне, любое (всегда агрессивное) хватание за область лица-шеи должно караться красной карточкой. и баста! и вот интересно: как дебильная эск определяет усилие сжатия пальцев на шее? динамометра в руках душителя не видно.

    01.05.2025

  • спас

    Так это же другое...

    01.05.2025

  • спас

    Когда сопля моська пырхает на слона мог получить и в моську, а так только воспитательное потрепывание...

    01.05.2025

  • Бен Ричардс

    Перефразирую известное высказывание, приписываемое адмиралу Колчаку: "Артистов, проституток и судью Иванова не трогать, они одинаково нужны власти".

    01.05.2025

  • Дикий Мяв

    Поставил дежурный дизлайк Боброву, больше и говорить вроде не о чем.

    30.04.2025

  • Александр Солодовников

    У Зенита удалять неположено, тем более приписанному к Зениту судье ....

    30.04.2025

  • Андрей Недобрый

    Ну про то, что отбивать локотем , который является частю тела и который гораздо ниже уровня рукава футболки, оказывается отбивать мяч летящий в створ , в своей штрафной коням уже можно и это не наказуемо пенальти, уже даже и не вспоминется.. А вот красивый скрин удушающего приёма в стиле хабиба- вот это настояший скандалище..

    30.04.2025

  • ANB

    Глебову жёлтую за фол (чуть Адамова в больницу не отправил) и вторую жёлтую за симуляцию (упал как будто его в лицо ударили, хотя за такой фол должны были бы) . Адамову Жёлтую. А так получилось 1:1 и Глебов и дальше будет так играть и в итоге кому-то карьеру закончит... Может ему Акинфеев объяснит разве что, как бывает..

    30.04.2025

  • Abellardo

    Правильно сделал что не удалил, хотя основания, безусловно были. Глебов, кстати, молодец - до последнего пытался столкновения избежать.

    30.04.2025

  • Максим Дмитриев

    Если Адамову КК,то ранее Торопу надо было давать минимум ЖК за то что он в Луису локтем врезал преднамеренно.

    30.04.2025

  • Sergey Markelov

    Удаление однозначно. Опять рыжый блондин накосячил, Адамов мурло разрисованное

    30.04.2025

  • Gordon

    Никого не надо было удалять.

    30.04.2025

  • Gordon

    Это неспортивное поведение, а не агрессия. Всё правильно.

    30.04.2025

  • Gordon

    Нормальную лексику никак нельзя использовать? Или в культурной столице принято хамить и оскорблять? :)

    30.04.2025

  • Армеец

    А нечего было тормозить ввод мяча...хитрил Максимка!

    30.04.2025

  • richardford

    Быдло-это Спартак, и свинорылый стадион.

    30.04.2025

  • не фанатик

    Интересный был судья. В первом тайме, да и во втором, он разрешал красноармейцам играть рукой, а уж рука в штрафной - это не считается (по московским правилам). Потом, столичный ВАР велел Иванову гол отменить, а такие же нарушения негритянских красноармейцев он вообще не замечал. Правда, во втором тайме, Иванов понял что у ЦСКА полная ж..а и его судейские потуги игру красноармейцев не спасут стал более-менее судить по правилам.

    30.04.2025

  • Skovorodker

    Именно! А чтобы скрыть это Зенит специально подкупил арбитра (и ЭСК), чтобы тот не удалил Роши за хватание за горло Ерохина. Но нас не проведешь!

    30.04.2025

  • Армеец

    И да питерские игроки сами играли на тоненького...звиздуны! А по матчу мы проиграли по делу....

    30.04.2025

  • vlad2020

    Бобров тупой? Армейский дебил грубо врезался в Адамова, а потом сам свалился, когда Адамов прихватил его за шею, в надежде спровоцировать того на удаление. А бобер нарисовал из этого трагедию. Желтая карточка обоим в этом эпизоде заслуженно, но не более.

    30.04.2025

  • Армеец

    Простая рапущеность! Это Все скрытая работа гопника Соболя...такое же быдло!

    30.04.2025

  • Горын

    И Торопа,который врезал плечом в грудь Энрике.

    30.04.2025

  • andyk82

    Какой ты эксцентричный

    30.04.2025

  • Vasily Vasin

    Хотелки боброва

    30.04.2025

  • andyk82

    Упал мальчонка- и сразу вспомнилась сценка из Миши Евдокимова. Иду я после бани, рожа красная... И тут меня веслом огрели. Весло такое дюралюминиевое... Так вот, юный армеец упал, как будто его веслом огрели.

    30.04.2025

  • Унжак

    Это ты о себе, щенок блохастый?

    30.04.2025

  • Vasily Bulygin

    ,Потому что если бы он удалил Адамова, то потом удалили бы и его. Газпрём рулит.

    30.04.2025

  • Великий Пу

    там скорее Гуирапу, толкнувшего Нино, надо было удалять

    30.04.2025

  • Игорь Малышев

    Тухесы, горите!

    30.04.2025

  • darkzmej

    Надо было удалять. Но на зенит правила действуют иначе.

    30.04.2025

  • Дима Питерский

    Щенок сам попёр на Адамова.

    30.04.2025

