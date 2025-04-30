«Зенит» — ЦСКА: Иванов не удалил вратаря хозяев Адамова за агрессию

На 63-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов не стал удалять зенитовского вратаря Дениса Адамова, а вынес ему и армейцу Кириллу Глебову предупреждения.

В том моменте Глебов врезался в голкипера, не уйдя от столкновения, и вызвал этим недовольство Адамова. Тот подбежал выяснять отношения, а затем, действуя в агрессивной манере, схватил соперника за шею и толкнул его.

Год назад в схожей ситуации в матче первой лиги между «Акроном» и «Соколом» был удален Заурбек Плиев. Он схватил за шею Андреса Понсе и толкнул его. Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала судью Яна Бобровского, показавшего Плиеву красную карточку.

А вот осенью 2023 года после игры ЦСКА — «Зенит» ЭСК повела себя иначе. Она не нашла агрессии в действиях Виллиана Роши, решив, что Павел Кукуян правильно не удалил его. «Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока команды «Зенит» №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за неспортивное поведение».

Как видите, при желании можно поддержать любое решение арбитров схожих ситуациях.