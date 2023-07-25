«Зенит» обыграл «Ахмат» в FONBET Кубке России, за питерцев дебютировал Фернандес

«Зенит» дома обыграл «Ахмат» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Хозяева отличились по разу в каждом из таймов — забивали Густаво Мантуан и Клаудиньо.

На 62-й минуте в составе питерцев дебютировал Марио Фернандес, который заменил другого новичка клуба Ду Кейроса.

В следующем матче Кубка России «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 9 августа. «Ахмат» дома примет «Балтику» днем позже.