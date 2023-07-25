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Сегодня, 22:39

«Зенит» обыграл «Ахмат» в FONBET Кубке России, за питерцев дебютировал Фернандес

Руслан Минаев
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Густаво Мантуан.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» дома обыграл «Ахмат» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Хозяева отличились по разу в каждом из таймов — забивали Густаво Мантуан и Клаудиньо.

На 62-й минуте в составе питерцев дебютировал Марио Фернандес, который заменил другого новичка клуба Ду Кейроса.

В следующем матче Кубка России «Зенит» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» 9 августа. «Ахмат» дома примет «Балтику» днем позже.

Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ахмат
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
2
21
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