Заявление «КАМАЗа» относительно видео с трибун болельщиков «Спартака»

«КАМАЗ» выступил с заявлением относительно ситуации с болельщиками «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп-Кубка России (1:2). Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на фан-секторе с болельщиками москвичей.

— Перед началом матча сектор D предназначенный для размещения болельщиков ФК «Спартак» был укреплен дополнительными ограждениями с установкой четырех дверей на входах в сектор. С начала матча двери сектора контролировались контролерами-распределителями матча и держались закрытыми на защелки замков, — говорится в заявлении на официальном сайте команды из Набережных Челнов. — Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питаниям и местам общественного пользования осуществлялся в полном объеме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения.

Контролер-распорядитель, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков с трибуны в туалет, буфет и так далее. Двери ограждения закрывались на защелки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков ФК «Спартак» на полосу между трибунами и ограждением поля.

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