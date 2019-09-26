Защитник «Урала» считает, что «КАМАЗ» смотрелся лучше «Спартака» в 1/16 Кубка России

Защитник «Урала» Исламжан Насыров отметил, что в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» (1:2) команда из Набережных Челнов смотрелась лучше.

— Когда пришли в раздевалку, знали, что «Арсенал» прошел дальше, — цитирует пресс-служба клуба Насырова. -Мне было интересно, как сыграет «КАМАЗ». Там главным тренером работает мой бывший наставник, с которым мы вместе работали в «Носте». Также там играет много знакомых. 1-2 они проиграли. Но я списывался с другом, он говорил, что лучше «Спартака» смотрелись, были моменты, могли выиграть.

«Урал» в свою очередь обыграл «Черноморец» и в 1/8 турнира сыграет с «Арсеналом».

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