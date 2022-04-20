Жиго: «Выигрывать дерби — это самое лучшее чувство»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго высказался после побеы над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

— Как оценишь шансы команды на победу в Кубке?

— Думаю, шансы у нас есть. Прекрасные эмоции. Выигрывать дерби — это самое лучшее чувство. Когда мы проиграли в прошлом матче я сказал, что мы обязательно выиграем следующее дерби. Это была непростая игра, но мы сделали это.

— Ты понимаешь, что у тебя остался последний месяц в Москве?

— Я не хочу думать об этом. Я просто наслаждаюсь этой невероятной командой. И этими прекрасными играми. Эти годы в «Спартаке» были лучшими для меня. Я очень люблю этот клуб. Но это футбол. Давайте просто наслаждаться.

Контракт 28-летнего француза со «Спартаком» истекает в июне 2022 года.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.