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«Что хотел сказать Ваноли, убирая Бакаева?» Мацуев — о победе над ЦСКА

Мацуев отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА в матче Кубка России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» победу красно-белых в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России над ЦСКА (1:0).

«Поздравляю свой любимый клуб в юбилейный год с выходом в полуфинал. Мы идем к заветной цели, — сказал Мацуев «СЭ». — Но как человек, который болеет за «Спартак» 37 лет, не могу спокойно смотреть такие матчи. Мне не понятно, когда на 60-ых минутах убирают Бакаева. Если бы я был корреспондентом, первый вопрос к Ваноли был бы именно по этому эпизоду. Что он хотел сказать, убирая самого креативного игрока? Было очень трудно смотреть на матч. Я привык к комбинационному футболу».

Также он назвал лучшего игрока матча.

«Акинфеев — лучший игрок матча. Спас команду от разгромного поражения. Не понимаю, как Кофрие не попал в ворота с передачи того же Бакаева. Нам повезло! Хоть ЦСКА играл в меньшинстве, мы могли бы проиграть. Есть много вопросов. Помню, когда в 1993 году «Спартак» сыграл вничью с «Океан» Находка. Эта ничья принесла нам чемпионство, но Олег Иванович Романцев напихал всем за бездарный матч. Это была не самая яркая игра, но это не сравнится с тем, какая игра была сейчас. Я рад любому победному результату своей команды, но это мучение», — добавил Мацуев.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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