Защитник «Спартака» Классен: «Я очень рад победе, играл или нет»

Защитник «Спартака» Леон Классен поделился эмоциями от победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я очень рад победе, играл или нет. Выиграли очень важный матч. Итоги сезона? Переход в «Спартак» было хорошим решением», — заявил Классен.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.