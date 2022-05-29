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Защитник «Спартака» Классен: «Я очень рад победе, играл или нет»

Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
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Защитник «Спартака» Леон Классен поделился эмоциями от победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Я очень рад победе, играл или нет. Выиграли очень важный матч. Итоги сезона? Переход в «Спартак» было хорошим решением», — заявил Классен.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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