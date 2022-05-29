Мостовой считает, что «Спартаку» удалось реабилитироваться перед болельщиками благодаря победе в БЕТСИТИ Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России.

В финале «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

«Матч оправдал мои ожидания. Я еще до матча говорил о том, что «Спартак» выиграет в один мяч. Так и получилось. Когда только объявили, что финал пройдет в «Лужниках» я сразу обрадовался, что это произойдет в сердце столицы. «Лужники» не должны простаивать. Удалось ли «Спартаку» реабилитироваться перед болельщиками? Я думаю, что им это удалось», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.