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Мостовой считает, что «Спартаку» удалось реабилитироваться перед болельщиками благодаря победе в БЕТСИТИ Кубке России

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в финале БЕТСИТИ Кубка России.

В финале «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

«Матч оправдал мои ожидания. Я еще до матча говорил о том, что «Спартак» выиграет в один мяч. Так и получилось. Когда только объявили, что финал пройдет в «Лужниках» я сразу обрадовался, что это произойдет в сердце столицы. «Лужники» не должны простаивать. Удалось ли «Спартаку» реабилитироваться перед болельщиками? Я думаю, что им это удалось», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.

Александр Мостовой
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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