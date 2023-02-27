Конти — о матче со «Спартаком»: «Как по мне, пенальти на мне не было»

Защитник «Локомотива» Херман Конти прокомментировал свою игру в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4). Для 28-летнего аргентинца эта игра стала дебютной в составе железнодорожников.

— Первый матч, дебют, как бы ты оценил?

— Эмоции еще не спали. Недоволен ни результатом, ни ходом игры. Сейчас надо сосредоточиться на чемпионате. Как по мне, пенальти на мне не было, но что получилось, то получилось.

Конти перешел в «Локомотив» в конце января 2023 года. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.