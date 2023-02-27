В «Спартаке» объяснили, почему не хотят пускать журналистов в раздевалку после матчей Кубка России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов объяснили, почему клуб пока не согласен пускать журналистов в раздевалку команды после матчей FONBET Кубка России.

Сегодня, 27 февраля «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка страны и вышел в полуфинал Пути РПЛ.

— Не были ли бы вы против, если бы «Спартак», как допускается регламентом Кубка, открыл раздевалку для журналистов?

Зеленов: Считаем нецелесообразным на данной стадии турнира открывать раздевалку, являющуюся сакральным местом для команды. Вот когда команда выигрывает трофей, тогда журналисты приходят в раздевалку. А после 1/4 Пути РПЛ FONBET Кубка России — нет.

Абаскаль: Иногда мы часто восхваляем тех, кто побеждает, а тех, кто проигрывает — не видим. Это в какой-то степени может быть проявлением неуважения и невнимания.

Жеребьевка следующей стадии Кубка России состоится в четверг, 2 марта и начнется в 14.30 (мск).