Тренер «Спартака» Абаскаль назвал Дзюбу важным фактором в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль противостояние его игроков с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:2, 5:2 — общий счет).

— В прошлом матче «Локомотив» играл через Дзюбу. Вы делали акцент на противостоянии ему в ответной игре?

— Конечно, Дзюба важный фактор. Но важно и то, кто берет подбор, куда потом идет мяч. Дзюбу используют как столба, который определяет направление развития атаки. Важно смотреть и учитывать вторые мячи и отскоки. Впереди игра с «Уралом», где есть Каштанов и Бикфалви, способные оттеснять и выигрывать борьбу. Но важно то, как мы будем бороться за подборы. Джикии и Чернову было важно находиться рядом с Дзюбой.