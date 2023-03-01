Защитник «Динамо» Даса высказался о ничьей с «Крыльями Советов»

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это футбол. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. Так бывает. Будем использовать свои шансы. Будет сложно, но мы хорошо работали во время предсезонных сборов. Будем готовы приступить к играм чемпионата», — сказал Даса.

По итогам двух матчей самарцы прошли в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Динамо» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

2 марта состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России.